O cadáver dun home achado nunha cala de Ares, pendente da autopsia para determinar a súa identidade

FERROL. EP. O cadáver do home achado nunha cala de Ares (A Coruña) o pasado domingo está pendente de identificación, que será determinada pola autopsia na que traballan os profesionais do servizo de Medicamento Forense de Ferrol. O corpo foi localizado nunha zona de difícil acceso na cala do Mourón. Ao redor das 18,45 horas, un particular chamou á central do 112 para alertar da presenza dunha persona nunha zona rochosa situada entre Ares e Redes. Acto seguido, o Centro de Atención ás Emerxencias deu aviso á Garda Civil, ao servizo de Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros de Ferrol, así como ao GES de Mugardos e a outros corpos de seguridade. Debido á dificultade para acceder á zona na que se atopou o cadáver, tamén se informou do suceso a Salvamento Marítimo e ao Servizo de Gardacostas de Galicia. Polo momento, descoñécense a identidade do falecido e as causas da morte.