‘O Chucán’ alega defensa propia por el intento de asesinato a un compañero de la residencia

Casi diez años después ha vuelto este jueves a la Audiencia Provincial de Lugo José Carnero, alias ‘O Chucán’, en este caso para ser juzgado por un delito de asesinato en grado de tentativa a un compañero de la residencia donde se encontraba en Remar, en el municipio de Baralla.

Carnero, que se ha limitado a responder a las preguntas formuladas por su abogada, Paloma Becerra, ha afirmado que mantenía una “enemistad” con la víctima e, incluso, ha deslizado que le tenía “manía”.

Sin embargo, por los hechos que se le imputan, ha alegado que actuó en defensa propia después de que el agredido se “abalanzó” sobre él y le agarró “por el cuello”.

Visiblemente desmejorado, con gorro y mascarilla, el encausado ha precisado de la ayuda de agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil para la entrada al juzgado. Ha sido trasladado desde la cárcel, donde permanece desde que se produjeron los hechos, el 20 de agosto de 2021.

Según el relato de la Fiscalía, ese mismo día sobre las 19,30 de la mañana, el acusado cogió un cuchillo de cocina, se dirigió a la víctima y “aprovechando la circunstancia de hallarse de espaldas”, lo atacó “de forma inopinada y sin mediar palabra”. Ministerio Público y acusación particular le piden 14 años de cárcel, mientras que la defensa ha interesado la libre absolución de su patrocinado.

“TENÍA MALAS RELACIONES CON TODOS”

Antes de la vista oral, la propia víctima ha asegurado que “no” se esperaba la embestida del acusado. “Son cosas que pasan”, ha deslizado, al tiempo que ha negado que tuviesen “malas relaciones”.

No obstante, a continuación, ha matizado que ‘O Chucán’ tenía “malas relaciones con todos” en la residencia. “Comía sobre la cuba de basura y luego decía que la comida estaba mal hecha y lo hacía siempre”, ha relatado, a modo de ejemplo.

Seguidamente, ha admitido que “ahora está bien”, aunque al principio fue “duro”. “Que cumpla la condena y ya está. Ahora, vivir la vida, que es lo que queda”, ha soltado.

El abogado de la víctima, Manuel Bermúdez, ha confirmado que solicita lo mismo que Fiscalía: una pena de 14 años de prisión por un asesinato en grado de tentatida.

Sobre la residencia, Remar, ha puntualizado que es un centro que acoge a exconvictos y trabajan ahí, en muchos casos haciendo mudanzas. “Es la primera vez que se da un caso, no suele haber problemas”, ha señalado, al tiempo que celebraba que el suceso no fuera a más “porque el cuchillo no era muy grande y porque el sitio donde le dio no le afectó mucho”.

ABSOLUCIÓN O DELITO DE LESIONES

La defensa del acusado ha adelantado que iba a solicitar “la libre absolución y subsidiariamente la calificación de un delito de lesiones, con las atenuantes de arrebato y problema psiquiátrico y sicótico que padece José (Carnero)”.

‘O Chucán’ ha vuelto a juicio luego que en 2013 fuera condenado a diez años de prisión por un delito de asesinato de una mujer en su casa, una pena que quedó extinguida en 2019.

En ese caso se tuvo que enfrentar a dos juicios. En un primer momento, fue absuelto por un jurado popular, pero la vista se tuvo que repetir luego que confesara, días después ante un periodista de ‘La Voz de Galicia’, que había sido el autor del crimen.



LUGO. E.P.