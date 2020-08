O comité empraza a Alcoa a unha nova reunión para pechar a negociación do ERE e "tentar acadar un acordo"

O comité de empresa de Alcoa San Cibrao emprazou á empresa a fixar "data, lugar e hora" para unha nova reunión na que pechar o período de consultas do ERE e "tentar acadar un acordo para terminar o mesmo nun sentido oposto ao que parece que finalmente prevaleceu".

Nun comunicado, o comité asegura que non pon "dificultade algunha" e mostra a súa "total dispoñibilidade" para celebrar a reunión para "pechar a última acta do período de consultas".

Así mesmo, os traballadores critican que Alcoa non acudise á reunión prevista este xoves en Lugo nin que tampouco participase na mesa multilateral convocada na tarde do mércores, "o que desgraciadamente, vai ter a consecuencia de que, como vostedes querían desde o principio, vaise executar o despedimento colectivo, que suporá o peche da fábrica e a perda do emprego de mil persoas".

Representantes dos traballadores e empresa estaban citados ás 10,00 horas deste xoves nun hotel de Lugo aínda pendente de asinar as actas finais de desacordo das consultas do despedimento colectivo, após estar reunidos unhas 30 horas entre o martes e o mércores.

Con todo, á chegada esta mañá de xoves en microbús dos representantes de Alcoa atopáronse cunha concentración e o lanzamento de ovos, polo que optaron por dar media volta sen regresar ao encontro.

Alcoa acusa a traballadores de "intimidación e violencia" e anuncia que pon o sucedido en coñecemento das autoridades. En contraposición, o comité replica que "non se produciu ningún feito de gravidade" e censura a "evidente sobreactuación e esaxeración" da multinacional.

PROTESTA ANTE O PARLAMENTO

Pola súa banda, os traballadores de Alcoa San Cibrao protestarán este venres, 7 de agosto, ante o Parlamento galego, en Santiago de Compostela, con motivo da sesión constitutiva da Cámara.

Os traballadores realizarán esta concentración -a partir das 10,00 hora-- para demandar que Alcoa abra o proceso de venda a Liberty House "sen condicionalo a un ERE ou ERTE" nin á parada de cubas da planta de aluminio da Mariña.

Así, o comité solicitará aos novos parlamentarios que apoien aos traballadores "nas súas reclamacións" tendo en conta que finalizou o proceso formal de consultas do ERE.

O Parlamento da XI Lexislatura constitúese este venres nun hemiciclo no que, por primeira vez, non haberá convidados na tribuna e os 75 deputados estarán separados por biombos transparentes por motivos de seguridade para evitar contaxio de coronavirus. EUROPA PRESS.