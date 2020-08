O Concello do Grove suspende a celebración da Festa do Marisco este 2020

O Concello do Grove decidiu suspender a celebración da Festa do Marisco que se debería celebrar no mes de outubro ante a "realidade actual da pandemia".

Diso informou nun comunicado feito público este venres o alcalde da localidade, José Cacabelos, que explica que o Concello "xa está a traballar para realizar accións promocionais que manteñan o bo nome conseguido pola Festa do Marisco, ademais de tentar manter a presenza de visitantes durante réstoo da temporada".

Para iso, o goberno local fará especial fincapé na importancia do Grove como "destino turístico seguro" así como en "as potencialidades naturais e gastronómicas da localidade", que permiten que a localidade non sexa tan só un destino de sol e praia.

O Consistorio tamén anunciou que avaliará dedicar os fondos previstos para a Festa do Marisco á realización de accións de mellora da oferta turística de carácter permanente.

"DIFÍCIL DECISIÓN"

Segundo José Cacabelos, "a difícil decisión" de suspender a Festa do Marisco responde a unha conduta de responsabilidade e de conservación dun modelo de promoción e desenvolvemento da Festa "único e pioneiro en Galicia", que perdería a súa esencia se se ten que ver limitado, tanto na parte gastronómica como na cultural.

Á hora de tomar esta decisión o concello do Grove valorou "o evidente risco para a saúde que suporía celebrar a festa baixo unha situación pandémica como a actual".

A Festa do Marisco do Grove supón un investimento de case o 5% dos orzamentos municipais do Concello, e a súa recadación, que en 2019 superou os 700.000 euros, é utilizada para cubrir a maior parte dos gastos que xera, permitindo que esta actividade non supoña unha perda de recursos para as arcas municipais.

Desde o goberno local considérase que a celebración da Festa este ano requiriría o investimento habitual en tanto que os gastos veríanse sensiblemente reducidos, "o que suporía un verdadeiro problema para o municipio". EUROPA PRESS.