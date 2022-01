O Consultivo resalta que só se pronuncia cos seus ditames

O Consello Consultivo “só se pronuncia a través dos seus ditames e informes. A este organismo sonlle alleos os debates políticos que susciten ditos ditames e informes”. É o resumen do decidido no Pleno do Consello Consultivo de Galicia, en sesión celebrada onte, que acordou trasladarlle á opinión pública que este organismo, como supremo órgano de consulta e asesoramento xurídico da Xunta e das administracións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, “só se pronuncia a través dos seus ditames e informes”, polo tanto, “sonlle alleos calesqueira debates públicos que susciten tales ditames ou informes”.

Ao Consello Consultivo foille encomendada pola Xunta a elaboración dun informe sobre a posibilidade de adscribir terreos de dominio público marítimo terrestre, actualmente ocupados por instalacións da pasteira ENCE, ao Porto de Marín, segundo lembra nun comunicado.

Saía a institución desta forma ao paso das duras acusacións formuladas pola Asociación para a Defensa da Ría na que pedían a dimisión do presidente do Consello Consultivo polo informe sobre a citada adscrición dos terreos de Ence ao porto e acusaba a José Luis Costa Pillado de encartarse aos intereses da Xunta e do seu presidente, Alberto Núñez Feijóo.

“O informe foi emitido con data 20 de outubro de 2021, suscitando a cuestión un amplo debate social e político. No ámbito deste debate, un representante dunha asociación ecoloxista expresou a súa pretensión de que o Consello Consultivo realizase declaracións públicas en relación con opinións ou interpretacións manifestadas sobre o citado informe.

A este respecto, o Pleno do Consello Consultivo, segundo aparece na nota de prensa, quere aclarar que os seus integrantes “teñen prohibido por lei realizar declaracións ou manifestacións públicas en relación cos asuntos de que coñecesen” (por razón do seu cargo).

O Consello Consultivo sostén que “actúa con absoluta independencia e os seus cinco compoñentes, elixidos polo Parlamento de Galicia e polo presidente da Xunta de Galicia, non están sometidos a mandato imperativo algún”.

O presidente da APRD, Antón Masa, recoñeceu que ante a elaboración dese informe enviou dúas cartas ao presidente do Consello Consultivo “explicando que entendiamos que ese informe ía ser manipulado”.