O Courel respira más tranquilo: tras una semana en llamas, ya no hay frente activo

Diez mil hectáreas calcinadas entre los municipios de Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón. Una cifra que nunca antes ningún incendio en la comunidad gallega había alcanzado –y que en este 2022 ha superado también Carballeda de Valdeorras–. Esa es la superficie que ha tenido que arder antes de que se lograse poner coto a este gran incendio del inusual verano gallego. Las parroquias de Vilamor y Saa lloran la pérdida de sus verdes montes, mientras muchos vecinos desalojados pueden volver a sus casas, algunas todavía en pie y otras reducidas a cenizas. Los núcleos más afectados, sin duda, han sido Parada dos Montes y Carballal (en Folgoso) y Busto (en A Pobra). Allí todavía persiste el temor a que las llamas vuelvan a descontrolarse. Y es que el fuego, ya sin llama, todavía sigue activo, a pesar de que no avanza.

Así las cosas, el dispositivo de extinción desplegado en la zona de O Courel inició en la mañana de ayer los trabajos para “rematar” el voraz incendio que llegó a poner en peligro un bosque único en Europa: la Devesa de Rogueira, una joya ecológica con tres kilómetros cuadrados de bosque primario y una impresionante diversidad arbórea en la que habitan corzos, martas, comadrejas, turones, garduñas, gatos monteses y lirones. Devesas como esta son escasas, pocas quedan.

En declaraciones a Efe, el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, confirmó este viernes que “en la madrugada”, el dispositivo de extinción terminó “de cerrar perímetros y de dejar el fuego dentro de líneas de control”. “Terminamos las labores de fuego técnico en la parte alta de la sierra”, aclaró, en la “zona más emblemática de O Courel”, una parte del territorio que “no está hecha para bomberos forestales, porque es muy difícil llegar allí con el dispositivo para la extinción”.

“Estuvimos tres días peleando allí arriba”, dijo Rodríguez, “pero ahora no hay llamas, ni en el perímetro ni dentro del incendio”. Eso sí, recordó que “ahora hay que estar atentos”, porque comienza “la parte menos mediática del incendio”. Según dijo, hay que “rematarlo bien, porque puede haber reproducciones”, ya que es posible que haya “bolsas que quedan latentes durante días”, que son las que podrían dar “algún susto” ante despistes.

“Hay que estar muy pendientes y hacer bien ese remate, porque seguro que habrá reproducciones”, aseguró el director xeral de Defensa do Monte, que, en todo caso, insistió en que por el momento “no hay frente activo y eso tranquiliza a la población”. “Es importante”, concluyó.

Aún así, con temor a esas reproducciones, se ha desactivado la situación dos de alerta, al haber logrado alejar el fuego de las viviendas. En esta lucha han participado hasta la fecha veinte técnicos, 191 agentes, 290 brigadas, 151 motobombas, trece palas, una unidad técnica de apoyo, veinte aviones, veintiseis helicópteros y miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En las mismas circunstancias, también en el municipio de Folgoso do Courel, se encuentra el fuego declarado en la parroquia de Seceda, que también salió ayer de situación dos al alejarse del núcleo de Gamiz, pero sin llama tras calcinar a su paso 1.100 hectáreas. Allí trabajan diecinueve agentes, treinta brigadas, catorce motobombas, seis aviones, seis helicópteros y efectivos de la UME. Sumándolo al otro fuego de Folgoso, serían ya 11.100 hectáreas.

SEISCIENTAS HECTÁREAS MÁS ARDIDAS DURANTE LA NOCHE, SIN AVANCES POR EL DÍA. En la madrugada del jueves al viernes se vivió otra noche de bajada drástica de las temperaturas con escasos vientos que logró aliviar la labor de los efectivos de extinción desplegados en los incendios gallegos. Apenas hubo fuegos que creciesen. Dentro de los tres grandes, únicamente el de Vilariño de Conso, en la parroquia de Pradoalbar, siguió expandiéndose, pasando de las 5.200 hectáreas calcinadas a última hora del jueves, a las 5.500 de primera hora del viernes.

Esto significa que, de madrugada, solo se quemaron otras 300 hectáreas. No es una cifra desdeñable, pero ya nada tiene que ver con los grandes avances de miles de hectáreas que, a causa del viento, se experimentaban hace unos días. Con todo, es importante señalar que este fuego aún permanece activo y lleva calcinada la práctica totalidad del Parque Natural do Invernadoiro, que tiene 5.700 hectáreas. Para controlarlo todavía trabajan en la zona cinco técnicos, 50 agentes, 108 brigadas, 52 motobombas, cinco palas, nueve aviones y trece helicópteros.

Los otros dos grandes incendios no experimentaron avances durante la madrugada. Así, el que une Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón, como hemos visto, se mantuvo inmóvil a lo largo del día de ayer en las 10.000 hectáreas calcinadas; y el declarado en la parroquia de Riodolas, en Carballeda de Valdeorras, en las 10.500. En este último operan catorce técnicos, 86 agentes, 165 brigadas, 71 motobombas, cinco palas, doce aviones, 13 helicópteros y miembros de la UME.

EL INCENDIO DE LA PARROQUIA DE RABAL, EN OÍMBRA, SE ESTABILIZA EN LAS 2.100 HECTÁREAS. Por otro lado, el que al igual que el fuego de Vilariño creció mínimamente durante la noche del jueves al viernes fue el de la parroquia de Rabal, en el municipio ourensano de Oímbra, que también sumó otras 300 hectáreas calcinadas durante la madrugada, pasando de las 1.800 que Medio Rural había notificado a última hora del jueves a las 2.100 de primera hora del viernes. Eso sí, por fin logró estabilizarse alrededor de las once de la noche.

Cabe recordar que este incendio entró desde Portugal la pasada semana y siguen trabajando en él seis técnicos, veintisiete agentes, 70 brigadas, 45 motobombas, tres palas, ocho aviones y cinco helicópteros. El siguiente paso será, por tanto, controlarlo para poder proceder a su definitiva extinción, sin que haya que lamentar reproducciones.