O covid-19 ten unha expansión xeográfica máis dispersa que a gripe

Santiago. Investigadores da Universidade de Santiago e da Universidade de Vigo veñen de evidenciar que o covid-19 ten unha dinámica de expansión xeográfica máis dispersa e heteroxénea que a gripe desenvolvendo unha técnica capaz de predecir a evolución das pandemias a partir dun arquivo de patróns dinámicos do pasado.

“Cando empezou a covid-19 empezamos a ver que os modelos matemáticos existentes tiñan certas eivas para predicir a evolución da pandemia”, explica o catedrático de Electromagnetismo da USC e un dos asinnates do artigo, Jorge Mira. “Basicamente o problema é que nos modelos de epidemioloxía clásicos hai comportamentos exponenciais, que fan algo análogo ao ‘efecto bolboreta’ en meteoroloxía: pequenos cambios nos datos levan a notables cambios na predición”.

No caso do covid-19, esa variabilidade dos datos é orixinada “pola falta de homoxeneidade nas medidas políticas entre diferentes territorios, a resposta social ante esas medidas, e mesmo pola maneira de manexar os datos por parte das administracións públicas, con diferentes criterios na súa recollida e publicación”.

Os autores desenvolveron un sistema que explorase o comportamento das pandemias en casos anteriores e buscase patróns nos datos actuais de xeito que, de detectarse algunha semellanza, a evolución do pasado puidese axudar a predicir o presente. Ao non haber unha “libraría” de casos pasados relativos á pandemia do covid-19, deseñaron un novo método que a construíse para comparar as zonas xeográficas nas que se desen esas coincidencias.

O estudo constata como algúns territorios reproducen un gran número de patróns da súa propia evolución e non da de outros territorios; como son o caso de Madid, Valencia e Andalucía. En canto ás conexións, a rede do covid-19 é máis dispersa e non hai unha agrupación clara de tendencias como a que se dá na rede da gripe. De feito, as rexións do norte que están máis conectadas coas do sur, reproducen patróns semellantes, mentres que no caso da gripe as conexións explicábanse en virtude do clima similar, “o que leva a incidencias comparables debido ao modo de vida que desenvolven as persoas”, sinalan os investigadores.

A dinámica do covid-19 difire da gripe, a xuízo dos científicos, entre outras razóns polas diferenzas na xestión da pandemia nas comunidades autónomas, “xa que foron maioritariamente independentes do goberno central e levaron a cabo diferentes medidas para deter a propagación da pandemia”. A gripe, pola contra, combateuse durante moitos anos con accións máis homoxéneas.