O Cpeig solicita a inclusión da enxeñaría en informática nas escalas de enxeñeiros da LEPG

Santiago. O Colexio de Enxeñaría en Informática de Galicia (Cpeig) solicita aos partidos políticos galegos, con representación no Parlamento de Galicia, a inclusión da enxeñaría en informática como unha das especialidades das escalas de enxeñeiros da Lei 2/2015 de emprego público de Galicia (LEPG). Esta petición realízase con motivo do novo período lexislativo e executivo que se abrirá tralas eleccións do 12 de xullo.

O Cpeig considera imprescindible que esta especialidade figure como requisito de titulación na escala de sistemas e tecnoloxía da información e na escala de xestión de sistemas de informática, ambas recollidas na citada LEPG. “É unha demanda de xustiza, beneficiosa para a propia Administración galega e para o conxunto da nosa sociedade” –explica o presidente do ente galego, Fernando Suárez.

Nesta liña, Suárez sinala que o impulso cara unha regulación efectiva da profesión permitirá que Galicia se sitúe cada vez máis “como innovadora e referente no ámbito tecnolóxico”, xa que no actual contexto da pandemia as tecnoloxías da información, da man da enxeñaría en informática, amosáronlle á sociedade o seu papel fundamental como servizo básico. “As tecnoloxías da información non só vertebran e permiten o funcionamento das sociedades modernas, como a galega, senón que tamén permitiron reducir o impacto da pandemia habilitando que se puidese teletraballar, impartir docencia de xeito remoto, continuar co funcionamento dos servizos básicos e dos medios de comunicación ou manter o contacto cos nosos seres queridos”, explica o dirixente.

Actualmente, a escala de enxeñeiros do sector público galego inclúe as enxeñarías de camiños, canais e portos, agronómica, industrial, de minas, montes e de telecomunicación. Ademais, o Cpeig lembra que as escalas xerais de tecnoloxía da información e de sistemas de informáticas teñen como requisito de titulación “licenciado, graduado ou diplomado en calquera rama”, aspecto que o colexio profesional considera anómalo para o obxectivo que persegue a Administración de dotarse de profesionais que lle permitan avanzar de xeito seguro e veloz cara a dixitalización e a prestación de servizos públicos dixitais.

Do mesmo xeito, lembran que esta oportunidade tamén está avalada polo poder xudicial, de xeito que os Tribunais Superiores de Xustiza amparan que sexan os enxeñeiros e as enxeñeiras en informática quen desempeñen o papel de supervisión, xestión e control dos sistemas e tecnoloxías de información dentro das Administracións. ecg