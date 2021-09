O custo laboral aumenta un 10,2% en Galicia no segundo trimestre, por debaixo da media

O custo laboral medio por traballador e mes (que inclúe as remuneracións e as cotizacións sociais) incrementouse un 10,2% no segundo trimestre do ano en Galicia en relación ao mesmo período de 2020, de forma que se sitúa en 2.495,37 euros, segundo os datos que publica este xoves o Instituto Nacional de Estatística (INE). Esta alza é inferior ao 13,2% de avance en España, onde o custo laboral ascende de media a 2.766,39 euros, é dicir, 271 euros máis que en Galicia. A cifra galega ocupa o undécimo posto entre comunidades. Por hora efectiva, o custo laboral na comunidade galega por hora efectiva alcanzou os 19,5 euros por traballador, un 5,4% menos que o mesmo trimestre do ano anterior. Este retroceso é lixeiramente superior á media española (-5,2%), con 21,68 euros.

Mentres, o custo salarial galego, de 1.852,99 euros ata xuño, subiu un 11% en taxa anual, aínda que é menos que a media española (+14%), que se eleva até 2.064,37 euros. O custo salario por hora sitúase en 14,48 euros, un 4,7% menos, e en España é de 16,18 euros (-4,1%). Os outros custos chegaron a 642,38 no segundo trimestre, o que representa un aumento do 7,8%. Son de 5,02 euros por hora efectiva, un 7,6% menos.

A xornada laboral galega queda en 151,2 de horas pactadas por traballador e mes, son 128 as efectivas e 23,7 as non traballadas. A tempo completo a distribución é: 169,6 pactadas, 143,3 efectivas e 26,9 sen traballar. Por último, Galicia presenta 3.342 vacantes, un 2,8% do total. Nun 93,3% dos casos é porque non se necesita ningún traballador máis, nun 3,9% debido ao elevado custo de contratación e nun 2,8% responde a outras causas. Europa Press

EN ESPAÑA

No ámbito nacional, o custo laboral medio por traballador e mes disparouse un 13,2% no segundo trimestre do ano en relación ao mesmo período de 2020, até situarse en 2.766,39 euros O Instituto Nacional de Estatística (INE) lembra que, á hora de valorar os datos, debe terse en conta que a comparación anual realízase co segundo trimestre de 2020, período no que os efectos da crise sanitaria foron moi acusados o ámbito laboral. De feito, no segundo trimestre de 2020, afectado pola pandemia e o confinamento, o custe laboral chegou a caer un 8,3%, o seu maior retroceso en 20 anos.

Os descensos do custo laboral, que arrincaron precisamente no segundo trimestre do ano pasado e duraron tres trimestres seguidos, coincidiron coa entrada de moitos traballadores en expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE), que non son remunerados con salarios, senón con prestacións abonadas polo Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), nalgúns casos complementadas polas propias empresas. Co repunte do segundo trimestre, o custo laboral encadea dous trimestres consecutivos de alzas interanuais despois de subir un 1,4% no primeiro trimestre do ano.

O custo laboral componse do custo salarial e dos outros custos. Entre abril e xuño, os salarios (que comprende todas as remuneracións, tanto en metálico como en especie) subiron un 14,4% interanual, o seu maior alza da serie histórica, até situarse en 2.064,37 euros por traballador e mes, cifra que supera o nivel prepandemia (1.992,18 euros no segundo trimestre de 2019). Os outros custos (custos non salariais) totalizaron no segundo trimestre do ano 702,02 euros, cun repunte interanual do 9,9%.

Durante o segundo trimestre a xornada semanal media pactada, considerando conxuntamente tempo completo e tempo parcial, foi de 34,6 horas. Delas perdéronse 5,4 horas á semana, das cales 1 hora non se traballou por razóns técnicas, económicas, organizativas, de produción e/ou forza maior, incluíndo aquí o tempo non traballado polos afectados por ERTE, mentres que 2,2 horas non se traballaron por vacacións e festas; 1,8 horas débense a baixas por incapacidade temporal e 0,4 horas débense a outras causas (permisos de maternidade, paternidade, folgas, etc.).

A hostalaría, que no primeiro trimestre do ano mostrou unha redución dos seus salarios do 32,4% interanual, logrou duplicar no segundo trimestre o seu salario medio, aínda que segue sendo a actividade máis afectada pola pandemia. En concreto, a ganancia media na hostalaría alcanzou os 886 euros ao mes por traballador no segundo trimestre, 273 euros menos que no mesmo período de 2019 (sen pandemia). Segundo o INE, o custo laboral por hora efectiva baixou un 5,2% en taxa anual no segundo trimestre debido a que o aumento das horas traballadas superou o rexistrado polos custos laborais. En termos intertrimestrales (segundo trimestre sobre primeiro trimestre) e en valores corrixidos de estacionalidade e calendario, o custo laboral por traballador aumentou un 1,3%, en tanto que o custo por hora efectiva avanzou un 0,5%.