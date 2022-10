O decano de Filosofía abrirá un debate para reformar as titulacións

Santiago. A Facultade de Filosofía da Universidade compostelá ten novo decano. Xavier de Donato foi elixido para tomar o relevo de Marcelino Agis por doce votos a favor e oito en branco nas eleccións celebradas na tarde do luns. Profesor da área de Lóxica e Filosofía da Ciencia, o novo decano ten entre os seus obxectivos afianzar e promover a proxección exterior e a visibilidade institucional do centro, buscando en todo momento os mellores estándares de rigor académico, transparencia e transferencia do coñecemento

De Donato propónse ademais a continuación do plan de renovación de acreditacións das titulacións e consolidar a oferta de posgrao, mellorando a organización e contidos en mestrado.

Logo de ser elixido, o novo decano manifestou a súa vontade de “iniciar un proceso de consulta e discusión para, se se considera oportuno, facer una reforma das titulacións, o que implicaría, caso de lograr un amplo consenso, unha modificación (substancial ou non) da memoria dos nosos títulos”, dixo.

Formular a posibilidade dun dobre grao con Filosofía, desenvolver unha política científica de apoio aos grupos de investigación e aos investigadores noveles; e consolidar, promover e mellorar os programas de mobilidade e prácticas externas, completan xunto co impulso das políticas de xénero os obxectivos do novo decano.

De Donato ten como principais campos de investigación a filosofía da ciencia, a epistemoloxía analítica, a filosofía da mente e a teoría da argumentación. Tamén lle interesan as teorías de modelos, a idealización, o inferencialismo, os obxectos abstractos, os conceptos e a comprensión científica.

Foi investigador predoutoral na Ludwig-Maximilians-Universität de Múnic (Alemaña), onde se doutorou en Filosofía cunha bolsa da Fundación ‘La Caixa’ e bolseiro posdoutoral no Instituto de Investigacións Filosóficas da Universidade Nacional Autónoma de México. Profesor convidado na Universidade Autónoma Metropolitana de México; de 2009 a 2013 foi investigador Isidro Parga Pondal na USC. Tamén foi investigador visitante na Brown University de Providence, de Estados Unidos e impartiu cursos na Università degli Studi di Torino (Italia). ECG