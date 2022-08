O desenvolvemento sostible é un dos obxectivos da Deputación de Lugo

A Deputación de Lugo é a entidade que se ocupa da xestión das reservas da biosfera Terras do Miño, a de maior tamaño e a primeira en ser declarada de toda Galicia, hai 20 anos, e Os Ancares Lucenses, Montes de Cervantes, Navia e Becerreá, recoñecida no ano 2006. Son dous dos catro territorios da provincia lucense que a día de hoxe contan con este recoñecemento da UNESCO, xunto con Río Eo, Oscos e Terras de Burón e Ribeira Sacra e Serras de Oribio e Courel.

O modelo de xestión deseñado pola Deputación de Lugo para as reservas forma parte da súa acción política para impulsar o rural e o sector primario e turístico dunha maneira sostible, e axústase ós criterios da UNESCO establecidos no seu Programa sobre o Home e a Biosfera (MaB), conxugando a preservación dos entornos naturais co desenvolvemento social e económico.

De acordo coas iniciativas do programa MaB, as políticas desenvolvidas deben promover unha xestión sostible dos recursos, atraer novas iniciativas que ligan o I+D á protección ambiental e o desenvolvemento do sector primario, e buscan contribuír a fixar poboación nos entornos rurais, porque un territorio baleiro non é un territorio virxe, é un espazo abandonado que perde o seu valor.

Para afondar na consecución destes obxectivos, a Deputación de Lugo leva a cabo diferentes iniciativas co fin de promover a actividade social e económica no territorio das reservas da biosfera a través da posta en valor do seu patrimonio natural, cultural e etnográfico.

Actividades de lecer gratuítas e Subvencións a entidades asociativas. Por unha banda, a institución provincial organiza unha programación ao longo de todo o ano de actividades gratuítas para todos os públicos co fin de fomentar o lecer saudable e o coñecemento dos valores das propias reservas. Nestes intres, está en marcha o programa do terceiro trimestre, que se desenvolverá ata o 30 de setembro, con propostas como camiñadas, obradoiros de carpintería, xornadas sobre conservas, herbas medicinais e tinturas naturais, xornadas de astronomía, de divulgación sobre os morcegos ou sobre cantos e costumes das aves.

Por outra banda, a Deputación de Lugo puxo en marcha o pasado ano unha liña de axudas de concorrencia competitiva por un importe total de 83.000€ para entidades asociativas sen ánimo de lucro do territorio das Reservas da Biosfera Terras do Miño e Os Ancares Lucenses.

As subvencións están destinadas a desenvolver actuacións e proxectos vinculados ao medio ambiente e ao rural que poñan en valor o patrimonio natural, cultural e paisaxístico das propias reservas. Este ano fixo a segunda convocatoria, na que se seleccionaron 27 proxectos, 16 para a Reserva da Biosfera Terras do Miño e 11 para Os Ancares Lucenses.

Entre os proxectos que recibirán axudas neste 2022 atópanse exposicións, estudos e investigacións, accións formativas, creación de material divulgativo, melloras de infraestruturas ou a creación dunha rede agroecolóxica, ademais doutras iniciativas que contribuirán de maneira importante a poñer en valor o territorio e a dinamizar a actividade social, cultural e económica.

Marcas de calidade. Outra das accións importantes nas que está a traballar a Deputación no marco das reservas Terras do Miño e Os Ancares Lucenses é a creación de marcas para identificar a orixe e a calidade dos produtos e servizos deste territorios. As dúas marcas xa están rexistradas na Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) e o seguinte paso é elaborar un regulamento consensuado cos produtores e empresarios que desexen empregar este distintivo na etiquetaxe dos seus produtos e servizos. Esta marca tamén lles permitirá empregar o distintivo xenérico de Reservas da Biosfera Españolas, que destaca e diferencia todos aqueles produtos naturais e artesanais dos territorios recoñecidos como Reservas da Biosfera en España, actuando como unha marca paraugas que as aglutina a todas.

A marca estará orientada aos produtos agroalimentarios e artesanais de calidade, pero tamén se poderá aplicar a servizos turísticos (aloxamentos, restauración ou empresas turísticas) que poden á súa vez crear sinerxías cos produtores locais, promovendo unha imaxe integral de calidade de produtos e servizos nas Reservas da Biosfera.