O encontro para tratar o inicio de curso a nivel estatal aínda pode ser en septembro

Santiago. A ministra de Política Territorial e Función Pública, Carolina Darias, avanzou que o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, volverá a convocar para “finais de agosto” ou “principios de setembro” aos presidentes autonómicos. Esta nova Conferencia de Presidentes terá lugar así cerca dun mes despois da celebrada o pasado 31 de xullo e o seu fin será coñecer as medidas finais sobre o inicio do curso escolar.

Segundo fontes do Ministerio de Educación, a súa titular, Isabel Celaá, xa se mantivo en contacto cos conselleiros autonómicos para traballar no deseño dun inicio de curso seguro en setembro, no que se confía en priorizar a presencialidade, especialmente nas etapas inferiores.

Estas mesmas fontes aseguraron que “durante todo o verán” traballaron de maneira conxunta os ministerios de Educación e de Sanidade coas comunidades e que Celaá está “en contacto” cos conselleiros.

Con respecto á data da reunión, recibíronse críticas por parte de anpas e sindicatos, que piden respostas axiña. O portavoz adxunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, criticou tamén que Celaá estea “desaparecida” nun momento no que se precisan “solucións urxentes” ante un inicio do curso para o que non hai un plan actualizado ante os posibles rebrotes de coronavirus.

Dende Galicia, o conselleiro de Sanidade en funcións, Jesús Vázquez Almuiña, urxiu xa a pasada semana a reunión entre o Goberno central e as autonomías para para abordar un “protocolo básico” para todo o Estado no regreso ás aulas e logo “complementalo a nivel” de cada autonomía. Tamén a conselleira de Educación, Carmen Pomar, ten dito que o protocolo elaborado en Galicia para o inicio de curso poderá ser sometido a modificacións en función da evolución da situación epidemeolóxica e dos cambios que se decidan a nivel estatal.