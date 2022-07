O éxito de Telea: a plataforma que monitoriza case 600 doentes con dispositivos cardioimplantables

Santiago. Trala integración a longo dos últimos meses, a Xunta vén de anunciar que xa son 588 os pacientes con dispositivos cardioimplantables das áreas sanitarias de Santiago e Lugo que están a ser favorablemente monitorizados de xeito remoto mediante Platafoma de Teleasistencia Domiciliaria (TELEA).

Telea é a plataforma tecnolóxica de asistencia domiciliaria que o Sergas pon a disposición, entre outros, dos pacientes crónicos para facer seguimento das súas patoloxías, e á que se pode acceder dende Internet e diversos dispositivos móviles. Este sistema de monitorización do Sergas leva en activo desde o 2015, e actualmente son máis de 6.000 persoas ás que se lle fai un seguimento diario mediante esta plataforma dun total que ascende a máis de 400.000.

Monitorización de pacientes. Entre os doentes que se benefician do uso deste sistema destacan as persoas con dispositivos cardioimplantables, dado que a súa interconexión coa plataforma permite realizar un seguimento automatizado da súa evolución e rexistra toda a información na historia clínica de cada paciente. “Unha mellora tecnolóxica” tal e como a defini o conselleiro de sanidade, Julio García Comesaña, e que “incide na calidade da prestación da atención e tamén achega unha maior comodidade para os doentes” xa que, como explica, “non terán que ir ao hospital cada seis meses para facer a descarga de información”.

Pero son moitas máis as patoloxías que poden ser monitorizadas con este sistema. Actualmente faise seguimento a máis de 400 persoas con hipertensión, case 200 que precisan control do INR (relativo á coagulación do sangue), 126 con nsuficiencia cardíaca e 200 que se reparten entre persoas con diabetes, con enfermidade pulmonar obstrutiva crónica e outros doentes críonicos complexos.

Alén destes doentes, o conselleiro de Sanidade indicou que este ano comezará a integración dos dispositivos de control dos pacientes diabéticos, e que “o terceiro campo de traballo de conexión de dispositivos con Telea será o da hemodiálise domiciliaria, un proxecto que tamén verá a luz antes de final de ano, neste novo modelo de interoperabilidade”.

Aposta pola conectividade. Segundo indicou o conselleiro de Sanidade, o uso de Telea estenderase de forma inmediata ás áreas sanitarias da Coruña, Ourense e Vigo, e que o sistema estará operativo nas áreas de Ferrol e Pontevedra a finais de ano. Asemade, debido ao bo funcionamento e acollida da plataforma, a Xunta anda na procura de novos ámbitos que se poidan beneficiar deste sistema, como o sociosanitario, o farmacéutico ou pacientes que precisen rehabilitación cardíaca.

Neste eido estase a desenvolver a carpeta persoal de saúde (PHR). Esta plataforma, que se integra con E-Saúde e que complementa a Telea, permite que un cidadá rexistre e comparta información médica cos profesionais seus sanitarios. EGC