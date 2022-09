O fiscal xeral define o narcotráfico como un cancro social e económico

“El narcotráfico es un cáncer” son as verbas coas que o fiscal xeral do Estado se quixo referir a esta problemática que afecta especialmente á comunidade galega, na inauguración no Pazo de Mariñán, en Bergondo, do curso ‘A recuperación de activos nos delitos de tráfico de drogas e branqueo de capitais procedentes do narcotráfico’, organizado pola Fiscalía Especial Antidroga. Ao acto inaugural tamén acudiron o vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo¡; o presidente da Deputación da Coruña e secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso; ou a fiscala Antidrogra, Rosa Ana Morán.

“Entendemos que el punto más importante ahora mismo en la persecución del tráfico de drogas es la incautación de los activos patrimoniales”, salientou na súa intervención Álvaro García Ortiz, fiscal xeral do Estado, que explicou que se trata da “incautación y la gestión del dinero y los activos que se les pueden encontrar a las personas que son responsables del delito de tráfico de drogas”. Explicou, deste xeito, que a recuperación de activos é unha prioridade da Fiscalía española á hora de abordar o tráfico de drogas.

“Es un cáncer” sentenciou sobre o narcotráfico, un delito de especial sensibilidade en Galicia, “es un cáncer social, es un cáncer económico, es un cáncer también sanitario y es un cáncer en la educación de nuestros hijos”. Finalmente, Ortiz salientou a aspiración da Fiscalía de convertir Mariñán nun “foro permanente de debate y reflexión” da Fiscalía, cun encontro anual grazas á colaboración das administracións.

Formoso, pola súa banda, felicitou a Rosana Morán, primeira muller á fronte da Fiscalía Antidroga, e que abordará cos fiscais ao longo da xornada a incautación dos activos patrimoniais na persecución do tráfico de drogas. Asemade, o presidente da Deputación lembrou “a etapa de destrución social enorme” provocada polos efectos da droga e o narcotráfico en Galicia.

Neste eido, instou á Fiscalía a “non baixar a garda na loita contra o narcotráfico” e a “usar todos os mecanismos da xustiza e o Estado de Dereito para que esa foto non se volva a producir”.

Tamén o vicepresidente primeiro, Diego Calvo, fixo alusión durante a súa intervención á necesidade da colaboración institucional , e destacou a súa importancia, xunto coa implicación da sociedade, á hora de loitar contra o tráfico de drogas en Galicia. Unha loita que dende a Xunta se leva a cabo mediante o desenvolvemento de actividades que teñen como finalidade potenciar a prevención deste tipo de delitos, tal e como explicou.

Colaboración continua . Así, fixo referencia á “colaboración cotinuada” que vén mantendo o Goberno galego coa Fundación Galega contra o Narcotráfico, encargada de coordinar o servizo de xestión de bens comisionados, e coa Asociación Érguete Prevención e Intervención en Condutas Aditivas.

Coa Fundación Galega contra o Narcotráfico, a Xunta colabora cunha contía anual de 15.000 euros, destinada a asesoramento ás autoridades xudiciais e outros axentes implicados, e outros 17.000 euros para apoias á entidade en distintas actividades coma foros, campañas ou xornadas. Do mesmo xeito, a Asociación Érguete, mediante un acordo, está dotada cunha axuda de 50.000 euros para continuar coa realización do seu Programa de Formación e Integración Social, “encamiñado á procura dunha integración social plena e a reinserción sociolaboral das persoas que participan”.