O Foro Económico analiza con expertos o deseño das cidades de cara ao 2040

xornadas. Cinco das sete grandes cidades galegas (A Coruña, Vigo, Santiago, Pontevedra e Lugo ) e mais as vilas de Lalín Tui, As Pontes e Paradela) veñen de aprobar esta semana as súas axendas urbanas e rurais aliñadas a axenda 2030. Trátase dn compromiso de planificación estratéxica urbana e territorial sintomático do cambio de modelo que se está a producir na planificación urbanística. De cara ao 2040, Galicia debe comenzar a prepararse para un escenario novo, no que a vivenda, a mobilidade e o traballo están a mudar radicalmente. Para poder dar unha resposta ás novas dinámicas urbanas, o grupo de traballo Galicia 2040 do Foro Económico reuniu este venres a unha decena de expertos das universidades da Coruña, de Santiago, politécnica de Madrid e Porto co obxectivo de analizar a planificación do territorio e o sistema de cidades. A xornada ‘Ordenación do Territorio e Sistemas de Cidades’ tivo lugar na sede do Consello Económico e Social, en Santiago. Interviron como ponentes o sociólogo Manuel Docampo, da Universidade de A Coruña, o enxeñeiro Carlos Nardiz, tamén profesor da UDC; a profesora María José Mantiñán, da Universidade de Santiago, e o arquitecto Luciano Alfaya, coordinador da xornada. Redacción