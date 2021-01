O frío remite en Galicia, coa mínima máis alta das últimas xornadas nos 7,5 baixo cero de Manzaneda

SANTIAGO. EP. O frío remitiu en Galicia durante a madrugada do domingo, na que se rexistraron as mínimas máis altas das últimas xornadas despois de varias noites nas que os termómetros caeron por baixo dos 10 graos baixo cero. A mínima das últimas horas alcanzouse na cabeza de Manzaneda (Ourense) cos menos 7,5ºC rexistrados ás 09,20 horas deste domingo, segundo datos de Meteogalicia. Os medidores da axencia meteorolóxica autonómica situados a máis de 900 metros de altitude captaron temperaturas por baixo do cinco graos centígraos en Lardeira --Carballeda de Valdeorras-- (-5,8ºC ás 08,00 horas) e en Corzos --A Veiga-- (-5,2ºC ás 09,30 horas). En canto ás estacións por baixo dos 900 metros de altitude, a mínima foi no Alto do Faro de Chantada (Lugo), onde se alcanzaron os 3,4 graos negativos á 01,40 hora da madrugada.



Lugo e Ourense estarán este luns en aviso amarelo por baixas temperaturas

O sur e o este da provincia de Ourense e a montaña de Lugo parmanecerán este luns en aviso amarelo por baixas temperaturas que poderían descender por baixo dos 4 graos baixo cero.

Así figura no mapa de alertas da Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET) para este luns, xornada na que se espera unha nova baixada de temperaturas na Comunidade galega. Deste xeito, o sur ourensán, zona que ao longo da última semana concentrou as temperaturas mínimas de Galicia, estará en aviso amarelo por frío até as 09,00 horas da madrugada. Tamén o estarán as zonas de montaña de Lugo e Ourense, que concentran boa parte das nevadas caídas en Galicia nas últimas xornadas. Ourense e Lugo son dúas das 30 provincias que estarán en risco polo temporal de frío e neve que azouta a Península Ibérica nos últimos días. Así, en aviso laranxa (risco importante) estarán Huesca, Ávila, Segovia, Albacete, Cidade Real, Cuenca, Guadalaxara, Toledo, Lleida e Madrid (por temperaturas entre -8ºC e -10ºC). E en aviso de nivel amarelo (risco) estarán Almería, Granada, Xaén, Zaragoza, Teruel, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria, Zamora, Barcelona, Xirona, Tarragona, Cáceres, Lugo, Ourense, Murcia, Navarra, A Rioxa e Valencia, por temperaturas que oscilarán entre -1ºC e -8ºC.



Dúas familias rescatadas en Cervantes

EFE. Dúas familias quedaron atrapadas pola neve cando viaxaban en vehículos separados pola estrada de Piornedo a Lugo, no alto dá Baña, en Cervantes. Os afectados recibiron axuda dos voluntarios locais de Protección Civil, quen lograron sacar un dos autos da neve e trasladar ás dúas familias á zona segura. Faltaban tan só un dez minutos para o dez da noite cando o 112 Galicia atendeu a alerta dun particular que aseguraba estar atrapado co seu coche no alto dá Baña sen posibilidade de avanzar nin retroceder. Tratábase de dúas familias, catro adultos e tres menores, que viaxaban en dous vehículos e necesitaban axuda para saír de alí.

Desde o 112 Galicia solicitouse a colaboración dos axentes da Garda Civil de Tráfico, os membros do GES de Becerreá e os voluntarios de Protección Civil de Cervantes, que, mediante o uso das coordenadas de situación facilitadas polos afectados e as súas indicacións, deron coas familias en bo estado de saúde. Aínda que só foi posible recuperar un dos vehículos, todos os ocupantes foron rescatados e trasladados a un lugar seguro para continuar o camiño cara ao seu destino.

Doutra banda, un pai, preocupado pola demora, chamou ao 112 Galicia para preguntar sobre a súa filla, xenro e neta, quen, xunto a outra familia, viaxaban desde Navia de Suarna a Lugo e aínda non chegaran ao seu destino. Tras comprobar a coincidencia dos datos, os responsables do 112 Galicia puxeron ao pai en contacto co operativo de salvamento para informarlle de que a súa familia se atopaba ben. EFE