O Goberno prevé rebaixas este semestre na AP-9 e traballa na gratuidade da viaxe de volta

SANTIAGO. EP. O secretario de Estado de Infraestructuras, Sergio Vázquez, considerou "razoable" que a rebaixa das peaxes da AP-9 na que traballa o Goberno central consígase "na primeira metade do ano" e avanzou que se contempla que a viaxe de volta sexa gratuíta e a aplicación dun "desconto adicional" para os usuarios recorrentes. Nunha entrevista concedida á Cadena Ser, recollida por Europa Press, asegurou que "nunca haberá unha rebaixa de peaxes tan importante" como a que se realizará con cargo aos Orzamentos, cuxos obxectivos pasar por garantir que "teña un amplo alcance" e que "calquera cidadán" poida beneficiarse da mesma.

Deste xeito, explicou que as bonificacións nas que se traballa faranse extensivas, ademais de a turismos, a vehículos comerciais e pesados. En concreto, sinalou que se busca permitir que a viaxe de regreso sexa gratuíto e ofrecer "algunha rebaixa adicional" aos usuarios e precisou que para beneficiarse destes descontos será preciso dispor do dispositivo de telepeaxe.

Neste sentido, o secretario de Estado de Infraestrutucras afirmou que os aspectos centrais da que será "unha rebaixa histórica das peaxes de Galicia" e que deberá recollerse nun real decreto atópanse "consolidados". Ademais, apuntou que neste momento analízase a incidencia que pode levar no tráfico, en especial "nas zonas nas que a autoestrada está máis saturada", e o seu impacto no "equilibrio económico da concesionaria".

Así, concretou que o Executivo central atópase "nun proceso de negociación" con Audasa, coa que busca alcanzar "un acordo importante" cuxa vixencia se estenda até 2048, o ano no que se extinguirá a concesión.

"É importante facelo con axilidade, pero que a presión do tempo non recaia sobre o Goberno", remarcou Sergio Vázquez, que insistiu en que os "termos importantes" da negociación" non deben "estar condicionados" polo período no que se definan. "Vísteme amodo que teño présa", resolveu o secretario de Estado, que considerou "razoable" que as rebaixas se consigan "na primeira metade deste ano".

Adicionalmente, Sergio Vázquez lamentou que a concesión da AP-9 fose ampliada durante a etapa de Aznar á fronte do Goberno e que Audasa privatizásese pouco despois. De feito, subliñou que, aínda que aos membros do Executivo que preside Pedro Sánchez "gustaríalles" que, como noutras autoestradas, "a concesión vencese" e suprimísense as tarifas, "hai un contrato que hai que cumprir".

AUTOVÍA SANTIAGO-LUGO

Por outra banda, indicou que permanece pendente a finalización de dous tramos da A-54, o de Melide-Palas de Rei, que avanza de xeito "rápido" e no que se invisten "case dous millóns por mes", e o correspondente a Melide-Arzúa.

O secretario de Estado previu que o primeiro tramo conclúa en 2022, mentres sinalou que houbo "dificultades" vinculadas a aspectos de patrimonio cultural que causaron un "atraso" no segundo. Tamén recalcou a importancia de concluír a execución da autovía, xa que mellorará a conectividade da provincia de Lugo e permitirá que o percorrido entre o seu capital e Santiago realícese "en menos dunha hora e en condicións de seguridade".

ALTA VELOCIDADE

Noutra orde de cousas, Vázquez destacou que o obxectivo do Goberno é que a posta en servizo da alta velocidade teña lugar "este ano", aínda que recoñeceu que "sería ousado" garantir unha data "porque sempre hai elementos de incerteza", como as probas. De feito, lembrou que permanece pendente a aprobación da posta en servizo por parte da Axencia de Seguridade Ferroviaria.

En relación a un posible soterramento das vías ao seu paso por Ourense, incidiu en que o Ministerio está disposto a manter un "diálogo" con "todos os axentes sociais interesados", pero considerou que se alcanzou unha solución de integración que "parece sensata" a través dunha formulación "bastante ambicioso".

Preguntado sobre a conexión ferroviaria de Ferrol, recoñeceu que é "moi mellorable", aínda que resaltou que o baipás de Betanzos (A Coruña) e a conexión da comunidade coa meseta mediante a alta velocidade poden contribuír a un progreso da situación. En todo caso, descartou unha actuación a "curto prazo" que permita paliar o "déficit" da conectividad por vía férrea da cidade.

Tamén recalcou que Renfe, Adif e o Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana traballan para garantir a seguridade das vías ferroviarias, aínda que matizou que "sería un insensato se dixese que o risco é cero".