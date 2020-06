O Grove mobilízase polo emprego en Thenaisie

Berros como o de “aquí está, aquí se ve, Thenaisie loita en pé!” ou “non pode ser, non poder ser, que haxa comprador e Garrigues sen vender!” inundaron as rúas da vila pontevedresa de O Grove, no primeiro día de mobilizacións na localidade polo mantemento dos postos de traballo na factoría conserveira de Thenaisie Provoté –coñecida na zona como A Fábrica de Rons polo seu emprazamento naquel barrio–.

Á marcha, organizada polas centrais sindicais da CIG e CCOO, sumáronse gran cantidade de veciños, o alcalde da localidade José Cacabelos, o conxunto dos grupos da oposición na Cámara local, e mesmo membros de varias candidaturas ao 12-X como Eva Solla e Iria Figueroa, de Galicia en Común - Anova Mareas ou Montse Pardo do BNG, que se achegaron ao Grove para mostrar o seu apoio aos 125 traballadores que corren o risco de perder o seu posto de traballo na factoría.

Thenaisie Provoté é unha factoría de grande arraigo na vila, tras instaurarse no Grove en 1904. Unha fábrica centenaria que viu pasar á varias xeracións de grovenses ao constituír “unha das empresas máis importantes da localidade. Un motor económico con grande vinculación sociolaboral”, explicaron durante a lectura do manifesto do Comité de Empresa, que contabilizou en “case 4.000” ás persoas que acudiron a manifestación na mañan de onte.

Thenaisie atópase neste instante nun concurso de acreedores tras errar os plans do grupo Scandia Foods que se fixo coa empresa en 2018. Tendo que ser os propios sindicatos os que se lanzaran na misión de atopar un comprador para a planta. Un inversor que atoparon na figura de Alfonso Caneiro.

O industrial vigués, con experiencia no sector, realizou unha oferta aos representantes de Scandia Foods en España, o bufete de avogados Garrigues que rexeitaron a oferta de Caneiro que foi finalmente retirada. Caneiro agarda que o comité de empresa poida desbloquear a situación e acceder a unha compra que garantirá os 140 postos de traballo que posúe a empresa entre a factoría de Rons e o centro loxístico de Mos.

Neste sentido pularán tanto os traballadores como o conxunto de veciños de O Grove, que xa se citaron de novo para unha nova mobilización o vindeiro domingo ao non comprender como o Executivo galego non intervén neste asunto cando menos en tarefas de mediación. “Xunta escoita, Thenaisie está en loita”, berraron no final da mobilización na praza do Concello.