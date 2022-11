O Grupo Nogar insiste en que conta con todos os permisos e abre unha investigación propia

Tras case unha semana dende que se produciu o incendio en Pontevdera no que perdeu a vida un veciño de Marín, continua a ser motivo de controversia o feito de que, segundo aegura o concello da cidade, a empresa non contaba coa licenza municipal requerida, se ben o Grupo Nogar defende que si que dispoñía de todos os permisos.

Concretamente, o lume produciuse o domingo pasado arredor das 03:00 horas da tarde nunha nave anexa á antiga fábrica de Pontesa, en Ponte Sampaio, resultando con tres persoas feridas de gravidade. Benito González Dopazo, que era, ademais de empregado do Grupo, edil polo PSOE no concello de Marín, falecía uns días despois no hospital.

Alén das acusacións do consistorio, que asegura que non dispoñía de licenza municipal, tamén denuncian que nas instalacións non había medidas de extinción de incencdios, e que a situación puido ter sido moito peor debido á presenza de amianto na zona.

Pola súa banda, a empresa Galigrain-pertencente ao Grupo Nogar- , que defende que contan con “todos os permisos e protocolos de seguridade”, informou onte nun comunicado que estaba a iniciar unha investigación propia para “esclarecer os motivos e circunstancias do sinistro causante desta terrible perda”.

Ademais, destacou que “a empresa colabora desde o primeiro momento coas autoridades” facilitando todos os datos, documentación e axuda requirida na investigación oficial para aclarar o sucedido. A compañía aínda non puido analizar o estado das instalacións tras o incendio do domingo, e non poderá acceder ao interior para avaliar os danos até ter garantías de que se fai en condicións de seguridade e contar co permiso das autoridades competentes, segundo informaron.

Sen medidas. Pola súa banda, o alcalde pontevedrés, Miguel Anxo Fernández Lores, reiterou en declaracións ao medios concedidas onte que que no Concello están “sorprendidos e preocupados”, que se trataba dunha “empresa que tiña unha imaxe de seriedade na cidade de Pontevedra” que resultou ter unhas condicións lamentables.Neste senso, aseguran que o almacenamento de graneis en Ponte Sampaio realizábase “sen medidas de seguridade”, algo que “desgraciadamente se confirmou cos feitos” que se produciron o pasado domingo cunha persona falecida e dúas feridas. Asemade, subliñou que, aínda queivese unha autorización da Xuntapara almacenar cereais en Pontesa, “necesariamente hai que pedir unha licenza municipal”.

Lores tamén incidiu en que existe unha gran falta de confianza no Grupo Nogar, sobre todo nos últimos días, “porque a empresa non está a cumprir”. Salientou que, unha vez sufocado o incendio en Pontesa, a a Policía Xudicial e os bombeiros ordenaron á empresa manter vixiada a nave de forma permanente e que non o está facendo. O xoves “chamounos o 112 para que acudísemos a apagar outro rebrote e cando chegaron os bombeiros alí non había ninguén”, indicou o rexedor. “Isto é unha falta de seriedade absoluta e non ten xustificación”.

Debido a isto, dende o concellou ordenouse a inspección por parte da Policía Local e técnicos municipais das nstalacións de almacenamento de graneis e madeira de eucalipto que o Grupo Nogar ten nas antigas naves da Cross, en Xunqueiras de Alba.

O alcalde explicou que nas naves de Alba “nunca pasou nada nin se rexistrou ningún problema”, pero indicou que a inspección quere “comprobar que hai un mínimo de medidas de seguridade”, xa que esa é unha actividade que se iniciou nos anos 90 e da que as autoridades locais non volveron “saber nada máis”, dado que as competencias son doutras administracións, ás que se informará do resultado desta inspección.