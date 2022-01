O Igape viaxa ata As Vegas para abrir vías de negocio na electrónica

Santiago. O director do Igape, Fernando Guldrís, participa estes días na Consumer Electronic Show de Las Vegas (CES Las Vegas), unha feira na que, baixo o paraugas do Plan Foexga promovido pola Xunta en colaboración coas cámaras de comercio, participan varias empresas galegas na procura de abrir novas posibilidades de negocio.

Así, durante estes días, Guldrís mantén encontros con representantes de Netun Solutions, Norlean Manufacturing& Productividad, Inprosec Auto, Opare Solutions e Sanvicor Harramientas Industriales, no marco dunha misión comercial que busca reforzar os vínculos co país e as posibilidades do sector galego da electrónica.

“O obxectivo é reforzar o intercambio de contactos e potenciar o papel que xa están a xogar as nosas empresas”, expón o director do Igape, que lembra que no marco do Foexga o Goberno galego aspira a impulsar máis de 160 actuacións para promocionar a presenza das pemes galegas en máis de 20 destinos como China, India, Israel, Xapón, Portugal, Marrocos, Brasil, Emiratos, Estados Unidos ou Canadá, informa nunha nota de prensa.

Neste sentido, e como destaca Guldrís, as exportacións galegas a Estados Unidos incrementáronse un 50% nos dez primeiros meses do ano, supoñendo xa preto de 500 millóns de euros, o que fai deste un dos mercados de maior incremento das vendas ao exterior das empresas galegas neste período.

Agora o Foexga busca adaptarse á situación do comercio derivada da pandemia, así como ás medidas de protección. Deste modo, estase a favorecer a participación de empresas en misións comerciais directas, feiras internacionais e eventos promocionais, tanto de modo presencial, como é o caso, como virtual.

Cómpre destacar que o CES de Las Vegas é a feira máis importante de electrónica de consumo no mundo. Profesionais do sector reúnense unha vez ao ano na procura de novas oportunidades. Así, só na edición anterior celebrada no ano 2021, acudiron un total de 83.202 participantes, procedentes de 167 países. O total de expositores na edición 2021 foi de 1.943, dos cales 681 eran startups, 1.420 empresas internacionais e 48 países. ecg