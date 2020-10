O líder de UXT en Galicia: "A CIG está á altura da ultradereita no noso país"

SANTIAGO. EP. O secretario xeral de UXT Galicia, José Antonio Gómez, cargou este xoves contra outro dos principais sindicatos na comunidade, a Confederación Intersindical Galega. "A CIG está á altura da ultradereita no noso país, está á altura da dereita máis carca", asegurou. Esta afirmación provocou o aplauso das decenas de sindicalistas de UXT que se deron cita no peche do 5º Congreso da Federación de Industria, Construción e Agro de Galicia UXT-FICA, que tivo lugar nun hotel no municipio de Teo (A Coruña).

Na súa intervención, Gómez arremeteu contra a CIG, "un sindicato que está sempre á contra, que máis que defender aos traballadores estaos a debilitar", que "defende os marcos". "Compórtanse como un sindicato corporativo nacionalista, como é o que son", reprochou. "Sabedes dalgunha medida, algunha proposta que fixese o sindicato nacionalista durante esta pandemia, máis aló de criticar o que fixeron os outros? Eu non sei ningunha", incidiu nas súas críticas á CIG.

Por iso, o líder de UXT en Galicia chamou a "dicir" nos "postos de traballo" que é "o que fixo" a CIG "para axudar aos traballadores" nesta pandemia.

DIÁLOGO SOCIAL COA XUNTA

En cambio, Gómez agradeceu a presenza neste acto do vicepresidente segundo da Xunta e conselleiro de Economía, Francisco Conde, á vez que puxo en valor que a aposta de UXT polo diálogo social "continúa aí".

Remarca que o acordo de setembro con Xunta e empresarios para o reforzo do diálogo social supón un "bo punto de partida", aínda que cre que fai falta traballar por fortalecer a industria, as políticas activas de emprego e os servizos públicos.

Xunto a isto, o secretario xeral de UXT Galicia tamén se referiu á situación que atravesa Alcoa San Cibrao e pediu "non trasladar a mensaxe de que se vai a resolver todo cun recurso xudicial".

Sobre este extremo, valora a "unidade do Goberno de España e a Xunta", pero avisa de que, se se produce o rescate de empresas con diñeiro de "todos", debe participación pública destas compañías. Aquí, Gómez tamén aplaudiu que a ministra de Transición Ecolóxica puxésese "arreo" a traballar sobre Alcoa, aínda que se queixou de que "tardou".

BUSCAR "MÁIS AFILIADOS"

Por outra banda, José Antonio Gómez apelou a "traballar na afiliación da representación", de forma que se consigan "máis afiliados" para UXT co fin de "ser máis fortes". Remarca que a afiliación "é a principal fonte de recursos" do sindicato, mentres defende que UXT "vai seguir estando á altura das necesidades", "a diferenza do que estea a facer determinada clase política do país". Apunta que hai que "pór deberes ao Goberno de España", entre o que incluíu a reforma das pensións, que ten que facerse "sen trampas nin cartón".