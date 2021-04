O modelo galego de residencias busca a coordinación, melloras arquitectónicas e tecnoloxía

SANTIAGO. A Consellería de Política Social trasladou os piares do novo modelo residencial nun foro europeo organizado pola European Social Network (ESN). Desde o Goberno galego achegáronse medidas que atenden á dispersión da poboación, un factor diferencial e propio da xeografía galega. As propostas da Xunta van en liña coa estratexia do resto de socios comunitarios. Neste sentido, a nosa comunidade xa ten avanzado en medidas como: a creación dunha nova dirección xeral centrada no ámbito sociosanitario ou a implantación da tecnoloxía dixital seguindo o modelo da Historia Social Única (HSU). Os representantes da Consellería que participaron nesta charla sinalaron que entre os obxectivos deste novo modelo está unha maior coordinación sociosanitaria, melloras arquitectónicas e a aposta pola tecnoloxía. Un proxecto no que xa está a traballar o comité asesor sociosanitario creado nos últimos meses polo Goberno galego e no que participan persoas de todos os ámbitos implicados.