O novo decano de Bioloxía márcase como reto dinamizar

Santiago. Elexido novo decano de Bioloxía da USC, o profesor Jesús López Romalde imponse como un dos seus retos principais “dinamizar a facultade, desenvolvendo unha xestión transparente, participativa e inclusiva, baseada no diálogo cos diferentes colectivos”. O novo decano, que recibiu nas eleccións 44 dos 51 votos emitidos –houbo sete en branco–, sinala como outra das “áreas de especial atención” o mantemento da calidade na docencia e a investigación, así como fortalecemento das relacións coa contorna económica e social.

“Bioloxía, como toda a Universidade, vén de enfrontar dous anos moi duros de pandemia nos que tivemos que adaptarnos a situacións complicadas de confinamentos, docencia e avaliación virtuais, ou a imposibilidade de intercambios do estudantado, entre outros aspectos. No futuro máis inmediato, debemos encarar o reto de volver á normalidade e recuperar a vida universitaria. Esta será a prioridade do novo equipo decanal”, engade.

Otilia Reyes Ferreira da área de Ecoloxía e Francisco Javier Salgado Castro da área de Bioquímica acompañarán a Romalde como vicedecanos. Ademais, Román Vilas Peteiro da área de Xenética actuará como secretario da Facultade. redacción