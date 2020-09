O Parlamento galego propón asistencia telemática e voto delegado se a pandemia impide a presenza de deputados

SANTIAGO. EP. Un informe dos servizos xurídicos da Cámara propón unha reforma do regulamento co obxectivo de dar unha alternativa ao funcionamento tradicional do Lexislativo e salvar unha eventual parálise da primeira institución de Galicia que podería derivar dun brote nun dos grupos.

A proposta, á que tivo acceso Europa Press e que foi remitida aos grupos da Cámara, propón incluír a posibilidade da asistencia telemática e voto delegado para os deputados da Cámara que "non puidesen asistir ás sesións de forma justificadas por atoparse nunha situación epidemiolóxica que lle imposibilite a presenza física na sesión correspondente".

Os servizos xurídicos inclúen, así, un cambio no artigo 84 do regulamento, no que se recolle a votación dos deputados, modificado no ano 2012 para permitir o voto delegado --ou tamén telemático-- a aquelas persoas que se atopasen en situación de permiso de maternidade ou paternidade.

Esta proposta foi elaborada despois de analizar as medidas deste tipo adoptadas noutros parlamentos autonómicos e busca que a fórmula que finalmente poida adoptarse a través dunha reforma puntual do regulamento "encaixe no vixente ordenamento xurídico galego e español".

Segundo confirmaron a Europa Press fontes parlamentarias, o documento foi remitido aos grupos para que se poidan pronunciar sobre ela na próxima reunión da xunta de portavoces. De ser aceptada polos grupos, coa redacción proposta ou coas modificacións que "unanimemente" poidan acordarse, a Mesa e a xunta de portavoces "asumirían a proposta para impulsar a tramitación parlamentaria".

PROPOSTA DE MODIFICACIÓN

"A Mesa, de acordo coa xunta de portavoces, poderá habilitar excepcionalmente a presenza, o voto delegado, sistemas de videoconferencia ou calquera outro sistema técnico viable e adecuado que garanta, para todos os efectos regulamentarios, a asistencia e participación nas sesións e nos debates e o exercicio do dereito de voto", recolle, no seu literalidad, a proposta realizada polos servizos xurídicos, a petición da xunta de portavoces do pasado 15 de setembro.

Foi o portavoz parlamentario popular, Pedro Puy, o que suscitou esta cuestión no órgano que, entre outras tarefas, encárgase de organizar a orde do día do pleno. O pasado luns el mesmo confirmou esta preocupación por se se daba un brote nun dos grupos parlamentarios, unha situación que podería chegar a comprometer o desenvolvemento da actividade da cámara, que require un quórum mínimo.

Por mor diso, os grupos puxéronse de acordo para que os servizos xurídicos estudasen unha fórmula que permita salvar este escollo no suposto caso de que a pandemia por coronavirus, ou outra situación futura semellante, afecte de plano á institución do Lexislativo.

FUNCIONAMENTO NO CONFINAMENTO

Durante a primeira onda de coronavirus, en que se decretaron as medidas de confinamento, a Cámara galega acolleu varios debates, pero atopábase nunha situación singular, xa que estaba disolta pola convocatoria de eleccións do 5 de abril, finalmente suspendida e reconvocada para o 12 de xullo.

O período transitorio fixo que só quedasen como membros da Cámara os integrantes da Deputación Permanente, un órgano que está 'de garda' entre lexislaturas ou en períodos non hábiles. Neste caso, a Deputación Permanente se reunión para abordar varias comparecencias do Goberno galego, que excepcionalmente se celebraron a porta pechada e no hemiciclo para manter a distancia de seguridade entre as súas señorías.

Este período excepcional, coa cámara disolta pero sen eleccións convocadas, fixo que os servizos xurídicos tamén se tivesen que pronunciar sobre as 'capacidades' da deputación permanente, para habilitar a posibilidade de que funcionase, de forma excepcional, como unha sorte de 'pleno' máis pequeno, coa posibilidade de acoller máis iniciativas que unicamente comparecencias.

Pero finalmente a nova convocatoria de eleccións paralizou este 'ensaio' dos grupos, despois de que os servizos xurídicos pronunciásense de forma favorable a que este órgano poida controlar 'de oficio' ao Goberno e tramite iniciativas de impulso --como son as proposicións non de lei e as mocións--, algo que requiría en todo caso o acordo político como no seu día suscitouno a suspensión electoral.

ARGUMENTOS DA PROPOSTA

Nos argumentos que se inclúen no documento actual para a reforma do regulamento, os servizos xurídicos lembran que a pandemia da covid-19, parlamentos e outras institucións de goberno están suxeitos ás mesmas medidas de distanciamento social que outras organizacións públicas e privadas. Con todo, en tempos de crises, "o papel do Parlamento é máis vital que nunca para aprobar leis de emerxencia, asignar recursos e controlar a acción do goberno".

Neste sentido, lembran que algunhas cámaras están "a modificar leis e procedementos" para permitir o traballo remoto, algúns seguiron reuníndose fisicamente e outros se abstiveron totalmente. Así mesmo, sinalan o exemplo da Unión Interparlamentaria (UIP), que está "a axudar á coordinación interparlamentaria e á solidariedade compartindo exemplos de como os parlamentos poden continuar lexislando, debatendo e analizando as accións do goberno nun momento de "bloque e distanciamento".