O Parlamento pasa revista hoxe as catro décadas do Estatuto de Autonomía

CONMEMORACIÓN. Catro décadas de Autonomía de Galicia. Retos e oportunidades. É o título da xornada conmemorativa do 40 aniversario da promulgación do Estatuto de Autonomía de Galicia que se desenvolve hoxe luns, a partir das 10 horas na sede do Parlamento galego, coa intervención do seu presidente, Miguel Ángel Santalices Vieira, que estará acompañado polo titular do Tribunal Constitucional, o maxistrado Juan José González Rivas, quen previamente manterán un breve encontro cos membros da Mesa da propia Cámara e cos portavoces dos tres grupos parlamentarios: Pedro Puy (PPdeG), Ana Pontón (BNG) e Gonzalo Caballero (PSdeG). Ás once dará comenzo unha mesa redonda de marcado carácter técnico. Baixo o título de O Estatuto de Autonomía de Galicia. Unha ollada académica, estará moderada pola delegada de Europa Press en Galicia, Rita Penedo Iglesias, e nela intervirán Sonia García Vázquez, profesora de Dereito Constitucional na Facultade de Dereito da Coruña; Ana Gude Fernández, decana da Facultade de Dereito da USC e Roberto Blanco Valdés, catedrático de Dereito Constitucional na mesma universidade.

As doce corresponderalle o turno aos medios de comunicación escritos noutra mesa redonda na que se pasará revista á Contribución da prensa galega á consolidación da Autonomía. Análise e perspectivas. De conducila encargarase Ana Martínez Pedrosa, delegada da Axencia Efe en Galicia e nela intervirán os directores Xosé Luis Vilela Conde, de La Voz de Galicia; Rogelio Garrido García, Faro de Vigo; Alfonso A. Riveiro, El Progreso; Xosé Pastoriza Martínez, La Región; Manuel Ferreiro Regueiro, El Ideal Gallego; e José Manuel Rey Nóvoa, director de EL CORREO GALLEGO e decano dos medios escritos na nosa comunidade. A clausura da xornada, á unha e media da tarde, correrá a cargo do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Lembrar que, dentro desta celebración, o pasado martes recibiron a medalla do Parlamento as fundacións herdeiras da Xeración Nós: a Fundación Otero Pedrayo, a Fundación Castelao, a Fundación Antón Losada Diéguez e a Fundación Vicente Risco.