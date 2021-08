O Polo Aerospacial e os socios estratéxicos, a nova oportunidade das pemes galegas para invertir en I+D

Empresa. A directora da Axencia Galega de Innovación (Gain), Patricia Argerey, visitou en Vigo a empresa Ingeniería Insitu, peme que tamén conta con sede en Lugo e que colabora co Polo Aeroespacial de Galicia, o que lle permitiu xerar 21 empregos nos proxectos acometidos no marco da iniciativa. Así, Argerey quixo destacar a oportunidade que supón para as pemes galegas este polo, o cal involucrou a 28 empresas no período 2015-2020, 23 delas de orixe galego (un 82%), que acadaron unha facturación de 26,2 millóns de euros –936.000 euros de media para cada empresa–. Neste sentido, a directora de Gain lembrou que o pasado 9 de agosto a Xunta de Galicia abriu o período de licitación para asinar acordos de asociación, a través dun investimento de 40M€, con entre catro e oito socios estratéxicos e tecnolóxicos para desenvolver arredor de 80 proxectos de I+D na nova etapa do Polo Aeroespacial

2021-2025. O prazo de presentación de propostas estará aberto ata o vindeiro 10 de setembro. Así, aínda que a licitación está enfocada a grandes empresas –unha participación necesaria para fortalecer o ecosistema e situar a Galicia como Polo Aeroespacial de referencia–, agárdase que produza un efecto tractor sobre 80 pemes galegas e multiplicar así a capacidade tecnolóxica galega. De feito, durante a etapa anterior da iniciativa, o 81% da facturación das pequenas e medianas empresas produciuse no marco do programa conxunto de I+D, no que a Xunta se asociou con tres empresas tractoras (Indra, Babcock e Boeing).

Así, para facilitar a participación das empresas galegas nas propostas que se presenten á licitación aberta, está dispoñible na web (www.civiluavsinitiative.com/directorio/) da iniciativa un directorio de todos os axentes que participaron no Polo Aeroespacial de Galici ata o de agora, tanto empresas como centros de coñecemento e administracións. ECG