O PP rexeita crear bolsas académicas ante a subida dos prezos

Santiago. O PP “vetou” no Parlamento galego a proposición non de lei do BNG para que a Xunta habilite mecanismos extraordinarios co obxectivo de que o alumando con dificultades económicas poida continuar os seus estudos no actual contexto de crise derivado da escalada de prezos.

Así o recolle o Bloque nun comunicado no que remarca que o portavoz nacionalista de Educación, Manuel Lourenzo, recriminou con severidade a posición do grupo parlamentario que sustenta a Xunta: “Vostedes perderon a oportunidade de demostrar que lles preocupa o estudantado galego neste 8 de abril, a mesma data na que a Audiencia Nacional vén de condenar ao PP; porque para iso está o PP, para meter cartos no peto; para o que non está é para dar bolsas ao estudantado”.

Lourenzo recordou que a Xunta ten competencias, tal e como recolle o artigo 108.1 do sistema universitario galego, para articular bolsas e axudas propias, desmontando os argumentos do grupo parlamentario do PP, ao que lle recordou que, aínda que ese fose o problema, a solución é sinxela dado que só tería que reclamar competencias, algo que, segundo recalcou, non fixo en ningún momento e en ningún ámbito dende que Núñez Feixóo chegou á presidencia do Goberno galego.

“Cero competencias en 12 anos; ese é o seu problema, que vostedes non queren ter competencias porque logo non teñen a quen botarlle a culpa da súa incompetencia”, censurou neste senso Lourenzo, logo de criticar as “incoherencias” da Xunta. ecg