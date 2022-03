O PPdeG crea o Foro de alcaldesas para afrontar os retos na política municipal e no ámbito da igualdade

O PPdeG constituíu o Foro de alcaldesas do partido que nace cun dobre obxectivo: escoitalas como rexedoras para coñecer de primeira man as súas necesidades, os problemas que poden xurdir no territorio e ser capaces de anticiparse a eles; e escoitalas como mulleres para compartir opinións sobre os retos que hai que enfrontar no ámbito da igualdade.

Este espazo de traballo, que está coordinado pola alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e pola alcaldesa de Marín, María Ramallo, está conformado por 23 rexedoras. “Trataremos de traballar para ir implicando aos compañeiros e compañeiras na visión de exercer a política municipal. Queda camiño por percorrer pero hai que facelo da man de todos e de todas”, sinalou Ramallo tras salientar a importante resposta dada desde os concellos ante a pandemia e a necesidade de que este Foro sexa cada vez más grande.

Contar coas rexedoras nas políticas en materia de igualdade A vicesecretaria de Igualdade dos populares galegos, Raquel Touriño, destacou o traballo das mulleres líderes do partido e o seu labor mellorando a vida dos veciños nos seus municipios. Nese senso, fixo fincapé en contar coas alcaldesas para acertar nas políticas do PPdeG en materia de igualdade e así lograr que “calquera muller en calquera concello de Galicia poida levar o seu proxecto de vida adiante”.

Ademais, os populares galegos decidiron constituír este Foro en vésperas do 8 de marzo para conmemorar esta data. De feito, as súas alcaldesas “son o mellor exemplo da igualdade que predica o PPdeG, unha que escapa de slogans baleiros e grandes frases e que non se constrúe contra ninguén, senón a favor de todos e baseada na igualdade de oportunidades”.

Así mesmo, o PSdeG considera que as rexedoras da formación teñen que ser a vangarda ideolóxica do PP á hora de definir políticas de igualdade próximas e deben actuar como consello asesor e como banco de ideas para complementar o ideario político da organización. Igualmente, ven necesario resaltar a importante función que fan os concellos á hora de axudar ás mulleres, xa que son as institucións que en primeiro lugar teñen contacto cos cidadáns.