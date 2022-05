O presidente anuncia un investimento de 50 M€ para formar a 12.000 desempregados cun millar de cursos

Medida. O presidente do Goberno galego en funcións, Alberto Núñez Feijóo, avanzou este xoves na, rolda de prensa do Consello da Xunta, un investimento de case 50 millóns de euros para a formación de 12.000 persoas desempregadas a través de máis de 1.200 cursos. “O obxectivo é mellorar a formación dos galegos, adaptándoa ás necesidades do mercado laboral”, aseverou.

Nesta liña, logo de incidir en que esta convocatoria supera nun 12% o orzamento da anterior liña de axudas -5,5 M€ máis-, Feijóo salientou que terán prioridade para acceder a estes cursos colectivos como as persoas que se atopen en situación de ERTE ou cidadáns con discapacidade física, psíquica ou sensorial. No caso de que as prazas queden sen cubrir será posible que participen nestes cursos traballadores ocupados.

No que atinxe ás accións ofertadas, deberán estar dirixidas a impartir competencias clave ou especialidades que permitan acadar o correspondente certificado de profesionalidade. Esta convocatoria ten como novidade a oferta dun módulo de formación en prevención de riscos laborais.

Con esta liña de axudas, a Xunta redobra a súa aposta por unha formación para o emprego de calidade, flexible e adaptada ás necesidades do mercado laboral, que permita mellorar a empregabilidade de galegas e galegos. Desde o ano 2014 o Goberno galego leva financiadas por valor de case 253 millóns de euros, un total de 5.374 cursos en que tomaron parte preto de 67.000 persoas, unhas 80.000 se se conta esta convocatoria.

A media de inserción nas cinco convocatorias pechadas acadou o 60 %, co que 6 de cada 10 persoas que participan nas accións formativas conseguen a súa meta de acceder ao mercado laboral.

O programa insírese no Plan galego de formación para o emprego, dotado este ano con 117 millóns, o que supón máis do 77 % con respecto ao exercicio anterior.