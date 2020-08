O PSdeG esixe unha "nova política forestal" e avisa de que o cambio climático "agravará" os incendios

O vicesecretario xeral do PSdeG, Pablo Arangüena, reclamou á Xunta que poña en marcha unha "nova política forestal" ante a constatación de que, outro verán máis, "Galicia arde" e de que "o cambio climático agravará cada vez máis o problema dos incendios".

Nun comunicado, o dirixente socialista criticou que o Goberno "nin escoita nin atende" as reclamacións do persoal forestal, que pide aumentar as medidas de prevención ao longo de todo o ano, e as conclusións do grupo de expertos do Parlamento, que formula un reforzo do modelo de prevención e extinción.

"Os incendios non son culpa da Xunta, pero é a súa responsabilidade enfrontar este grave problema e non o está facendo como debería", incidiu Arangüena, quen lamentou que o lume chegase un ano máis á Reserva dá Biosfera Gerês-Xurés e a perda dunha vida humana nas tarefas de extinción.

Para iso, o vicesecretario xeral do PSdeG sinalou que o lume "non se afronta limitándose a repetir cada ano a ladaíña de que os incendios forestais son intencionados". "A Xunta --profundou-- ten que deseñar unha nova política forestal, con máis medios, máis persoal e máis traballo de prevención", sinalou. EUROPA PRESS