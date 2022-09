O PSdeG reclama a Diego Calvo ambición na norma

Santiago. O portavoz de Sanidade do Grupo Socialista, Julio Torrado, eloxiou que a Xunta anunciase unha Lei do xogo, aínda que consideran “arrastrados por unha iniciativa dos socialistas”.

Nun comunicado o partido político lembra que presentaron unha Proposición de Lei do xogo que será debatida no pleno do Parlamento da próxima semana. Torrado lamentou a “morna” da norma anunciada e reclamou “ambición” para avanzar na regulación da actividade. “Se de verdade queren regular o xogo, poden apoiar a Lei que presentará o Grupo Socialista e que estea aprobada en menos dun mes”, apuntou. Ademais, advertiu que, pola contra, “posporase a regulación até non se sabe cando e sen saber o que queren debater dun texto do que non se sabe nada”. Así, remarcou que o vindeiro martes “terán a oportunidade de debater a primeira e única proposta de Lei de xogo que o Parlamento viu desde 1985”. Nesta liña engadiu que o PP anunciou que iniciará os trámites para unha norma que “non está nin publicada”, e que “parece que copia” a estrutura da proposta polo PSdeG pero que “é moito máis lixeira e permisiva”. Explicou que o PP “fala de limitar” a dúas máquinas de apostas por cada bar, en cambio a Lei dos socialistas “propón limitar a unha soa”, distancias “máis restritivas” cos centros educativos e de rehabilitación e “limitar as distancias” entre casas de apostas.

Con todo, destacou a “nota positiva a pesar do ridículo formal” da Xunta de levar esta norma agora, e é que “polo menos Calvo retoma en seis meses unha Lei do xogo que Rueda leva 6 anos anunciando pero sen presentala”. EP