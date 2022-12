O reitor da USC reitera o compromiso con Lugo ao recibir a Medalla de Ouro

O reitor da Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, recibiu onte a Medalla de Ouro da Cidade de Lugo nun acto no que quizo reiterar o “compromiso” da institución compostelana coa metrópole lucense.

No acto de entrega desta distinción explícita do Concello de Lugo ao Campus Terra, participaron a alcaldesa do Concello lucense, Lara Méndez; o vicerreitor de Organización Académica e Campus de Lugo, Francisco Fraga e a delegada para o Campus Terra, Elvira López Mosquera, así coma outros representantes da USC.

“O Campus de Lugo é unha realidade construída entre todos, da que debemos sentirnos orgullosos”, salientou o reitor, que ve neste recoñecemento “un aliciente para que a USC reforce aínda máis a súa aposta pola sede luguesa”

Asemade, fixo un chamamento a “crer e a seguir a confiar na Universidade, unha institución conectada coa esencia da capital luguesa e da súa provincia, así como como do conxunto de Galicia, que traballa para continuar no futuro cos avances e coas sinerxías positivas experimentadas ao longo do último medio século”.

Antonio López lembrou que “todo comezou hai 50 anos”, e quixo salientar que o Campus de Lugo é unha realidade construída entre todos e da que debemos sentirnos orgullosos”.

Neste eido tamén conincidou a alcladesa lucense, poñendo en valor “a importancia da USC e, nomeadamente, do seu Campus Terra, na dinamización da cidade e da provincia como ente creador de emprego innovador”.

López sinalou que “reforma educativa de 1970 foi un pulo importante para a implantación da Universidade en Lugo e permitiu dar continuidade a proxectos anteriores non menores”, como as escolas univesitarias de Maxisterio e Comercio ou a “primitiva” escola de Enxeñaría Agrícola.

Asemade, o reitor da USC recoñeceu que a concesión da Medalla de Ouro da Cidade supón un aliciente para que a institución compostelana reforce a súa aposta e afiance aínda máis a súa pegada en Lugo, tal e como apuntan algúns dos indicadores rexistrados ao longo dos últimos catro anos, nos que o alumando da sede universitaria lucense medrou un 40% ata situarse preto dos 4.200 estudantes. Tamén o fixo o cadro de persoal, segundo apuntou o reitor, que nese tempo incrementouse en máis de 60 docentes. “Este é o camiño a seguir no futuro”, afirmou.

Finalmente, López deixou constancia da súa gratitude no Libro de Ouro, anotando xunto coa súa sinatura “Con orgullo e gratitude recibimos esta medalla de ouro da Cidade de Lugo. Son 50 anos de Universidade en Lugo, aliñando docencia, investigación e transferencia arredor do sector primario e do desenvolvemento sostible”, así coma o compromiso de “continuar a desenvolver un cometido que resulte útil á sociedade á que nos debemos”.

Outras entidades que recibiron a Medalla de Ouro da Cidade no acto celebrado onte son Auxilia, a Escola de Arte e Superior de Deseño Ramón Falcón, a Sociedade Filarmónica de Lugo e, a título póstumo, o escritor Darío Xohán Cabana.