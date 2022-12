O selo Galicia Calidade factura máis de 4.400 millóns de euros anuais, 25 anos despois da súa creación

O selo Galicia Calidade factura máis de 4.400 millóns de euros anuais, o que supón “máis do 6% do Produto Interior Bruto (PIB) galego”, segundo indicou este mércores a directora xerente, Ana Méndez, no acto de celebración do 25 aniversario do distintivo.

Galicia Calidade ten adheridas un total de 149 empresas e conta con máis de 750 produtos e servizos certificados, nos que a súa materia prima ou o seu deseño é galego.

Nesta liña, destacou as esixencias que supón poder facer uso da marca e resaltou que “todas as empresas e produtos están certificados polos consellos reguladores, así como por auditorias”.

Méndez fixo fincapé en que a distintivo conta coa especificación do territorio, “o que pon a Galicia na cabeza e no corazón do consumidor”.

Durante a celebración, fíxose un repaso polos 25 anos do selo e recoñeceuse tanto a empresas como aos propios traballadores da marca. Así, Coren, Estrella Galicia e Jealsa-Rianxeira foron distinguidas, ao tratarse dalgunhas das empresas que máis tempo levan formando parte do selo.

Ademais, o acto contaba cunha exposición de produtos que, segundo indicou Méndez, serán doados na súa totalidade á Fundación Andrea, que apoia a nenos con enfermidades de longa duración.

“GALICIA E CALIDADE QUEDAN UNIDOS PARA SEMPRE”

A clausura do acto correu a cargo do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que celebrou que “os conceptos Galicia e calidade quedan unidos para sempre”. Así, destacou que o selo “foi unha idea visionaria, fronte á globalización”.

O titular da Xunta, que puxo en valor o papel das empresas do selo, subliñou que a Comunidade “quere xogar un papel crucial na industria e na economía do futuro” e resaltou que Galicia “quere seguir sendo admirado en moitos sitios do mundo e para iso hai que estar presentes

Rueda lembrou que, desde 2009, a Xunta “investiu máis de 22 millóns de euros no selo”, o que supón “emprendeuse un camiño correcto porque era o camiño propio de Galicia”.

Nesta liña, sinalou que a Xunta investirá en 2023 máis de 5,4 millóns de euros para a promoción das producións galegas de calidade e que se porá en marcha Galicia Calidade Alimentaria, a nova marca para os produtos do rural.



SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.