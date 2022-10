O Sergas debe indemnizar ao paciente que sufriu un ictus por unha mala prescripción con 122.000 euros

BUrela. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmou unha sentenza que condenou ao Servizo Galego de Saúde (Sergas) a indemnizar cun total de 122.254,56 euros, máis intereses, a un paciente do Hospital de Burela (Lugo) debido a unha “dobre e indebida” prescrición que derivou nun ictus. Este novo fallo, con data do pasado xoves, vén desestimar o recurso de apelación interposto polo Sergas e Segurcaixa Adeslas, e a ratificar a sentenza xa ditada en xuño de 2021. Os maxistrados sinalan no seu razoamento que “non hai que ter grandes coñecementos médicos para comprender que a prescrición simultánea de dous antibloqueantes, nunha persona con antecedentes cardíacos, ao provocarlle un menor gasto por enlentencimiento do ritmo do corazón, pode xerar graves complicacións”. Neste caso, unha edema agudo de pulmón que derivou no ictus. Ademais, o tribunal resalta que resultou acreditado que a dose de antibloqueantes que tomou o home, de 71 anos e con antecedentes de hipertensión arterial e diabetes tipo 2, foi excesiva, “xa fora por ignorancia médica, xa fora por non atender ao historial clínico do paciente”. O afectado acudira en marzo de 2016 ao Hospital para que lle practicasen un electrocardiograma. O seu estado de nerviosismo dificultou a realización da proba, polo que o cardiólogo que lle atendeu prescribiulle betabloqueantes a pesar de que, polos seus antecedentes cardíacos que “en ningún momento foron tidos en conta”, xa tomaba un desde hai tempo. Días máis tarde, tras acudir en repetidas ocasións ao centro de saúde e ao hospital por atoparse mal, outro cardiólogo distinto deulle a entender que houbera unha mala praxe médica e logo de permanecer ingresado, confirmouse que sufrira un ictus. Por todo iso, o TSXG conclúe que a administración sanitaria debe efectuar o pago máis os intereses dende o 1 de agosto de 2016. EP