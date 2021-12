O SLG reelixe como líder a Isabel Vilalba, que carga contra a venda por baixo de custos

O Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) celebrou este domingo o seu X Congreso en Vilalba (Lugo), onde a actual secretaria xeral desde o ano 2012, Isabel Vilalba Seivane, foi reelixida como líder da organización até 2024. No seu discurso, aproveitou para cargar contra a aprobación da nova lei estatal de cadea alimentaria, que "segue sen impedir a venda por baixo de custos".

Ademais, criticou o deseño da nova Política Agraria Común (PAC) da Unión Europea "ao servizo da agroindustria" e a "limitación de dereitos para a cidadanía como é o da participación" por parte da Xunta á hora de "favorecer o acaparamiento de terras" por parte das compañías enerxéticas.

O X Congreso do SLG, segundo informa nun comunicado, celebrouse baixo a lema 'Máis labregas, mellores alimentos. A vida das persoas e do planeta no centro' e estivo marcado por apelacións a grandes retos mundiais como as desigualdades e o medio ambiente.

Así mesmo, tal e como lembrou a recentemente reelixida secretaria xeral, en 2023 a organización "cumprirá 50 anos de loita" nos que a afiliación se configurou como "verdadeiro motor". "A afiliación é o corazón e o corpo da nosa organización, porque están no día a día, pero sobre todo por producir alimentos, coidar o territorio e transmitir o coñecemento e cultura labrega", proclamou Vilalba Seivane.

A xuízo da líder do SLG, a crise da covid-19 confirmou a importancia do sector primario e a produción de alimentos, polo que censurou a xestión das administracións públicas durante a crise sanitaria.

"Non podemos permitir que, ante unha situación como a que vivimos durante o confinamento, as administracións públicas nos impidan ir ás nosas leiras, coidar aos nosos animais, ou pechar os mercados mentres fomentan o consumo masificado nas grandes e medianas superficies comerciais, á vez que seguen promocionando a concentración intensiva do gando", aseverou.

