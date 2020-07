O traballo militante do BNG resta ‘insumos’ económicos ao partido

Unha das grandes fortalezas do Bloque Nacionalista Galego é, sen dúbida, a súa militancia. Un feito que non dubida nen a súa voceira nacional, Ana Pontón, que, tras o Consello Nacional dos frentistas o pasado sábado para avaliar os resultados dos comicios autonómicos, tivo tempo de lembrarse “do motor” do seu partido que son “cada un dos militantes”, que traballaron arreo “día a día, man a man en todos os recunchos do país e en todos os ámbitos”, motivo polo que “as bases do BNG teñen motivos máis que de sobra para estar orgullosos e orgullosas”, dixo aquel día a electa xefa da oposición no Pazo do Hórreo.

Trátase, ademais, dunha cuestión que cobra especial relevancia durante as campañas electorais, xa que os nacionalistas botan man do traballo militante para dar forma aos seus actos, transportar á prensa e mesmo para labores técnicas como pode ser a do son, traballo para o que outros partidos vense na obriga de contratar empresas externas que poidan levar a cabo estas tarefas.

Non obstante, isto normalmente quedaríase nunha anécdota de non ser porque a incapacidade de facturar este traballo levado a cabo polas bases da formación frentista lle resta ao BNG os insumos económicos que lle tocarían por lei da subvención pública á que teñen acceso os partidos políticos que acadan representación no Parlamento Galego e que se deriva dos gastos electorais.

O conselleiro de Facenda, Valeriano Rodríguez, fixou durante o pasado mes de febreiro este subsidio, segundo o cal, os partidos recibirán, 21.737,41 euros por cada escano obtido no Parlamento de Galicia, 0,80 euros por cada un dos votos conseguidos por cada candida- tura e 0,23 euros por cada envío de propaganda electoral. Iso si, para ser beneficiarios destes fondos teñen que conseguir polo menos un escano.

O BNG recibiu o pasado 12 de xullo o apoio de 310.137 galegos, uns sufraxios que se traduciron en 19 escanos no Pazo do Hórreo. En canto á propaganda electoral, fontes internas dos frentistas afirman que a formación realizou un envío a cada domicilio galego, ademais dun envío individual a todos os maiores de idade que votaban por primeira vez nun proceso electoral autonómico. Deste modo, o BNG realizou arredor de 1,2 millóns de envíos de propaganda electoral.

Con estes datos e as cuantías aprobadas en febreiro pola Consellería de Facenda, aos nacionalistas tocaríalles recibir un importe próximo ao millón de euros, concretamente 937.120,39 €. Non obstante, o BNG realizou unha contenda electoral sumamente austera na que os seus gastos non estiveron por enriba dos 300.000 €, ao non ter contratado servizos de empresas externas e fomentar o traballo da súa militancia, segundo estas mesmas fontes nacionalistas.

Deste modo, é imprescindible xustificar vía factura todos os gastos e ingresos nos que a formación ten incurrido durante a campaña ante o Consello de Contas e a Xunta Electoral de Galicia, co fin de acceder á totalidade do subsidio. Polo tanto, a non facturación do traballo da militancia ao longo da campaña, impediralle ao BNG acceder á subvención total que por lei lle tocaría dados os resultados obtidos nos comicios. Un subsidio que non superará tampouco os xa mencionados 300.000 €.

Fontes nacionalistas comentan ademais, que o cobro deste tipo de subvencións derivadas do gasto electoral demórase excesivamente no tempo. Sábeno de primeira man, pois o subsidio derivado dos gastos das eleccións municipais e europeas, celebradas durante o mes de maio do pasado ano, non foi todavía cobrado polo BNG.

A falta de coñecer os datos das axudas económicas que finalmente recibirán tanto o Bloque, como o PPdeG e o PSdeG –os partidos que acadaron representación no Parlamento–, segundo o Informe de fiscalización das contabilidades electorais do Consello de Contas, as formacións que acadaron representantes no Pazo do Hórreo tras o proceso electoral de 2016 recibiron 3,4 millóns de euros en subvencións para sufragar os gastos electorais nos que tiveran incurrido naquela campaña.

MÁIS prestacións aos partidos. Como ben é sabido, esta non é a a única prestación pública que reciben os partidos do erario público polas súas tarefas de representación da cidadanía nas institucións autonómicas.

O Parlamento de Galicia ten fixadas desde 2012 as coantías que reciben os grupos parlamentarios: unha fixa de 119.661,48 euros anuais, igual para todos os grupos; outra variable, de 22.044,12 euros anuais por parlamentario; e unha subvención final de 70.782,72 euros anuais.

Deste modo, en 2021, que será o primeiro ano completo da XI Lexislatura da cámara galega, o PPdeG recibirá 1.116.297,24 €; o BNG, 609.282,48; e o PSdeG, por último, 499.061,88€.

Ademais desta prestación que proporciona ás formacións políticas a cámara autonómica, o Executivo galego tamén outorga unha subvención aos partidos para cubrir os seus gastos de funcionamento en función do número de escanos e votos. Unha subvención anual de 2 millóns de euros para repartir entre as formacións con representación.

Durante a derradeira lexislatura esta prestación repartiuse do seguinte xeito: o PPdeG recibiu 1.052.113,65 €; o PSdeG, 380.393,94 €; En Marea, 199.764,74 €; e o BNG 91.361,80 €.