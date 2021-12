O vento supera os 100 km/h en varios puntos de Galicia

Galicia viviu este luns outra xornada desapracible no arranque da última semana do ano, que deixou ventos de máis de 100 quilómetros por hora en varios puntos da comunidade. A xeira máis forte de vento foi captada polos medidores de Meteogalicia en Cedeira (A Coruña) co 115 km/h rexistrados en Punta Candieira ás 16,30 horas.

Os maiores refachos producíronse en estacións por baixo dos 800 metros de altitude. Así, despois de Cedeira, o 110 km/h da Pontenova (Lugo) ás 18,40 horas ou os 108 de Vimianzo (A Coruña) ás 14,20 horas foron outros dos momentos de maior intensidade do vento durante este luns. O temporal tamén se deixou sentir na costa, que continuará este martes en aviso por vento e ondada. Este luns, as boias de Portos do Estado captaron momentos nos que a ondada rozou os 5 metros en puntos próximos á costa da cidade da Coruña. As precipitacións, xeneralizadas en toda a comunidade, foron menos copiosas que durante a xornada do domingo, cando se alcanzaron nalgúns puntos máis de 60 litros por metros cadrado. Así, Pedrafita do Cebreiro, con 30 litros por metro cadrado, foi o punto máis chuvioso da comunidade durante este luns, que deixou niveis similares en Val do Dubra, onde se alcanzaron os 27. E.P.