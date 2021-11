OCU alerta que la bombona de butano roza máximos históricos: hoy 16,92 euros

subida de precios. La bombona de butano se paga este martes a 16,92 euros, acumulando un aumento de casi cinco euros desde septiembre del año pasado. Esta subida afecta a los hogares que dependen del butano para la calefacción y el agua caliente, bien porque no hay alternativas o porque no pueden pagar otras fuentes de energía más caras, alerta la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Esta subida de 80 céntimos en el precio de la bombona supone un incremento del 4,96% (rozando de nuevo el máximo permitido en cada revisión) y marca un nuevo máximo, el más alto en los últimos seis años y que roza ya el récord histórico de 17,50 euros que se alcanzó entre la primavera de 2013 y el inicio de 2015. El invierno es habitualmente un periodo de subidas de precio con motivo del aumento de la demanda. En este sentido, OCU prevé que se superen los 17,50 euros el próximo enero. OCU recuerda además que este precio solo se aplica a la bombona tradicional de butano, aquella que tiene 12,5 kilos de carga y que en vacío pesa más de 9 kilos. Las que poseen una tara inferior a 9 kilos o no tienen una carga de entre 8 y 20 kilos, y que suman un 22% del mercado, tiene un precio liberalizado desde hace años, por lo que suelen costar más que este precio regulado. En cualquier caso, OCU recomienda a las familias con dificultades económicas que al menos comprueben si tienen derecho al bono social eléctrico, ya que incluye una ayuda térmica automática por un importe de entre 29 y 124 euros al año sea cual sea la fuente de energía que se emplee. Estima que 1,2 millones de hogares no disfrutan de esta ayuda aun cumpliendo los requisitos para recibirla. ecg