Oito centros de ensinanza galegos, recoñecidos pola súa educación inclusiva

SANTIAGO. EP. Oito centros educativos galegos foron recoñecidos pola Xunta co Premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2021, convocados pola Consellería de Cultura, Educación e Universidades co obxectivo de impulsar a atención á diversidade e a inclusión educativa, difundir as boas prácticas e recoñecer o labor que se desenvolve nos centros. En concreto, na categoría de Educación Infantil e Primaria, o primeiro premio foi para o CEIP Plurilingüe A Laxe de Ferrol, mentres que o segundo galardón llo levó o CEIP de Quiroga (Lugo) e o terceiro o CEIP Nosa Señora dous Remedios de Ponteareas (Pontevedra). O CEIP Plurilingüe dá Torre Cela de Bueu (Pontevedra) quedou co accésit. Pola súa banda, no caso da categoría de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e formación a persoas adultas e réxime especial, o IES de Melide (A Coruña) fíxose co primeiro premio, seguido do IES A Pinguela de Monforte de Lemos (Lugo) e do IES de Pastoriza de Arteixo (A Coruña). O accésit foi para o IES Fernando Branco de Cee (A Coruña).

Os galardoados co primeiro premio recibirán 5.000 euros, mentres que os segundos premios constan de 2.500 euros e o terceiro de 1.000 euros, así como 500 euros para o accésit. A comisión de selección valorou as boas prácticas realizadas a través da memoria presentada xunto coa solicitude de participación, tendo en conta aspectos como a calidade das accións, a coordinación docente, a implicación da comunidade educativa ou a repercusión no proceso de aprendizaxe.

Colexio A Laxe de Ferrol. Na categoría A, de Infantil e Primaria, o colexio Plurilingüe A Laxe (Ferrol), alzouse co primeiro premio polo proxecto Encamiñando o futuro, onde se levan a cabo diferentes accións inclusivas como patios amigos para favorecer a inclusión a través de xogos, organización dos espazos e dos tempos de lecer, emprego das tic a través de metodoloxías activas como a aprendizaxe baseada en retos, a gamificación, participación en proxectos europeos Eramus+ e LOVA para desenvolver as competencias do alumnado a través da opera. Todas estas accións foron propostas para mellorar a inclusión na vida diaria do centro e a participación da comunidade educativa fomentando a vida en común, a cooperación e o diálogo.

CEIP de Quiroga. No caso do segundo galardoado, o CEIP de Quiroga, o proxecto elixido foi Escola Inclusiva, onde o centro entende a educación inclusiva como un proceso dialéctico entre a presenza, a aprendizaxe e a participación. Coa liña Traballar a diversidade a través das contornas virtuais de aprendizaxe, todo o grupo é consciente das vantaxes que supón dotar ao alumnado de competencias para a vida, para desenvolver capacidades do alumnado e brindar a oportunidade de aprendizaxe para toda a comunidade educativa. Propoñen unha serie de actividades como a celebración de conmemoracións do día das persoas con discapacidade, o día internacional contra a violencia de xénero, un obradoiro de braille, lingua de signos americana na área de inglés, práctica de diferentes deportes paralímpicos ou gravación de vídeos en lingua de signos española onde se relatan poemas.

Nosa Señora dos Remedios de Ponteareas. O CEIP Nosa Señora dos Remedios (Ponteareas) acadou o terceiro premio con Aquí cabemos todos, un proxecto global co obxectivo principal de mellorar a convivencia de todo o centro, fomentando o emprego de espazos totalmente abertos e con patios dinámicos, que baixo diferentes liñas de acción levan ao obxectivo común de acadar a plena inclusión a través de dinámicas activas e innovadoras. As tres liñas de acción de traballo son: implementación de metodoloxías inclusivas, colaborativas e creativas a través da aprendizaxe por proxectos, o desenvolvemento das TIC e o traballo en facer os patios máis inclusivos, máis activos e máis dinámicos.

CEIP Torre Cela de Bueu. O CEIP Plurilingüe da Torre Cela (Bueu) obtivo o accesit polo proxecto Os contextos de aprendizaxe: o valor do cotiá, un modelo pedagóxico enfocado á mellora das competencias do alumnado nos contextos matemático, científico, lingüístico e humanístico, promovendo a aprendizaxe a través da experiencia, a investigación e o traballo vivencial, tanto a nivel individual como colectivo e cooperativo.

IES de Melide. Canto ás etapas de ESO, Bacharelato e Formación Profesional (modalidade B), o primeiro premio acadouno o IES de Melide con Glosario en lingua de signos española (LSE) de termos relacionados coa madeira e o moble, que aglutina un conxunto de accións levadas a cabo pola comunidade educativa do centro para a creación do glosario en lingua de signos de termos que teñen relación co ciclo de medio de Carpintería e moble. O obxectivo é dar visibilidade a prácticas educativas que fomenten a inclusión do alumnado co fin de minimizar as barreiras da aprendizaxe e favorecer a participación de todas as persoas, independente da súa situación persoal.

A Pinguela de Monforte de Lemos. O IES A Pinguela (Monforte de Lemos) obtivo o segundo premio co proxecto Pinga a pinga, centrado na atención á diversidade educativa e cultural que inclúe obradoiros de igualdade de xénero, de valoración persoal e autoestima e de resolución pacífica de conflitos. Tamén se traballa a xestión da ansiedade no seu alumnado así como a prevención de adiccións.

Instituto de Pastoriza. O IES de Pastoriza (Arteixo) acadou o terceiro galardón co proxecto inclusivo IES de Pastoriza, centrado sobre todo na discapacidade visual, que xunto á ONCE e diferentes departamentos didácticos, deseñaron unha serie de actuacións e prácticas inclusivas tanto a nivel de centro, como de aula e individual. Levaron a cabo actividades de formación para alumnado con discapacidade visual, a colocación de sinalética en braille por todo o centro para facelo máis accesible, a celebración de xornadas de intercambio de experiencias innovadoras no concello de Arteixo e obradoiros de lecto-escritura en braille.

Instituto Fernando Blanco de Cee. O accésit desta categoría foi para o IES Fernando Blanco (Cee ) con O saber ten premio no IES Fernando Blanco, centro que pon á disposición tanto do alumnado como de toda a comunidade educativa as ferramentas axeitadas para a eliminación de todas as barreiras que poidan obstaculizar o proceso de aprendizaxe de cada un dos seus alumnos, cun traballo en equipo no que, ademais da comunidade educativa, tamén implican ás empresas locais.