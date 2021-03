“Onda Feijóo irei sen populismos e con ideas realistas para axudar ós galegos a sobrevivir”

Medio ano despois das eleccións galegas, como se sinte persoalmente e como líder do PSdeG?

Con forza, con capacidade e con compromiso para traballar plenamente polas galegas e galegos ante a crise de maior envergadura que nos tocou vivir. A pandemia foi un tempo complexo para todos e ante esa crise temos que buscar pontes de diálogo, tender a man para acadar acordos e conseguir sacar a Galicia dunha encrucillada histórica coa maior forza e impulso posible.

Como se pode radiografar o cambio de Galicia pola pandemia?

Ninguén de nós recorda unha crise da dimensión da que estamos vivindo. Esta crise vai abrir un novo tempo no conxunto do mundo. En cada un dos países e das rexións, a nova realidade que virá despois da crise vai ser distinta a preexistente. Temos que poñer as luces de medio e longo alcance para acertar no curto prazo e orientar Galicia para as próximas décadas. Esta crise supón unha caída do nivel de produción como non se recorda dende a Guerra Civil e un risco de crecemento da desigualdade que afecta a milleiros de galegos. Polo tanto, hai moita xente que está asustada e atemorizada e é o momento de estar a altura das responsabilidades políticas.

Como se está á altura?

O meu compromiso pasa por defender á cidadanía e impulsar unha saída desta crise o mais construtiva e inclusiva posible. A dereita na anterior crise recortou e esqueceuse das persoas e o Goberno de España nesta ocasión está aplicando políticas expansivas cos Ertes, co gasto social e tamén cun paquete de 7.000 millóns en axudas directas para pemes e autónomos que foi no consello de ministros do pasado venres para conseguir que non se afunda a economía e a reactivación chegue a todos. Ou saímos xuntos ou sairemos mal.

Vostede pon o foco positivo nas políticas do Goberno central. Como valora as medidas da Xunta?

Eu non creo nas políticas de recortes e da austeridade para responder ás crises económicas nas que cae a demanda. Cando un cidadán ten dificultades non hai que quitarlle recursos, hai que darllos. Ese é o espírito do enfoque que precisamos para estas políticas. Mentres o goberno de España está facendo unha mobilización inmensa de recursos para atender a crise, a mobilización de recursos que fixo a Xunta está por debaixo das posibilidades que ten un goberno autonómico. Un exemplo, o ano pasado chegaron a Galicia 1.000 millóns en materia de Ertes e e subsidios de desemprego e a Xunta limitou a súa axuda directa aos afectados pola crise a 22 millóns no 2020. Neste ano chegan a Galicia dos orzamentos do Estado e da UE máis de 1.100 millóns e hai capacidade de dar resposta ós retos dos galegos dunha dimensión moito máis grande do habitual. Non sei que pasa, pero a Xunta nin tivo o impulso para protexer á xente nin ten a orientación para modernizar economía e xerar emprego e carece tamén de estratexia de diálogo e concertación para responder a crise.

Vostede que propón?

Fronte a unha oposición desleal e destrutiva como a que fai Casado contra o Goberno de España a miña posición é a de ser moi contundente na defensa dos servizos públicos e na defensa da igualdade dos galegos fronte a situacións de risco, pero manter unha man tendida para buscar o diálogo e buscar o encontro para conseguir sacar adiante aos galegos que están tan fondamente afectados por este crise. O goberno de España e o de Galicia teñen que cogobernar para dar resposta á maior crise pero é necesario tamén que se establezan no Parlamento galego vías de cooperación e colaboración e que o presidente da Xunta opte polo diálogo coas forzas políticas e tamén polo diálogo social co conxunto de Galicia.

Fala constantemente de diálogo. Vaise ver o 26 co presidente Feijóo de forma individual porque a nacionalista Ana Pontón xa manifestou a súa vontade dunha reunión bilateral. Que lle planteará a Alberto Núñez Feijóo? Ve posible un acordo?

Reunireime con Feijóo no formato que se decida. Creo que é o momento do diálogo e da cooperación e non de buscar protagonismo nin fotos individuais. O formato é o de menos, o importante é que se abra o diálogo. Preocúpanme as situacións de desigualdade, as fallas de modernización da economía, os recortes nos servizos públicos e que cando paseo polas rúas de Santiago me atopo en tantas fiestras de locais carteis coas fotos de Feijóo nas que se lle pide un plan de rescate para os sectores da hostalaría e do comercio. Voulle levar a Feijóo a voz de tantos galegos que se senten abandonados pola Xunta, con propostas para defender ás mulleres que se ven rezagadas, aos mozos que non atopan unha alternativa de futuro no país, para apostar polos autónomos, traballadores e pemes que non chegan a fin de mes, para defender á sanidade pública que está superada. Vou compartir con Feijóo ideas e propostas realistas para axudar aos galegos a sobrevivir ante a maior crise, lonxe de calquera proposta populista ou de busca de fotos ou protagonismo individuais que non arranxan nada e que representan máis ben retos que poidan ter outras persoas ou organizacións. Todos os socialistas estamos centrados na resposta a esta crise e esa é a instrución que trasladei a todos os cargos públicos, nos concellos, deputacións e sedes parlamentarias.

O BNG di que Pontón non é xefa da oposición só polos votos, senón que tamén o é porque os nacionalistas teñen un programa nítido para Galicia alternativo ao do PPdeG, cousa da que carece o PSdeG.

Respecto plenamente a unha foza nacionalista como é o BNG, pero eu non son nacionalista, nin independentista, nin creo nos planteamentos populistas que responden con nacionalizacións para todo, confinamento para todo ou engaden o adxectivo galego para responder a todo. A xestión é moito máis que o discurso demagóxico e populista. E o vimos ao longo en tantas crises neste tempo nas que o PSOE fixo propostas serias e rigorosas e que os titulares que outros buscaron non levaron a ningún tipo de solución. Cando escoito que Galicia tiña que ter un confinamento absoluto no mes de outubro ou xaneiro a realidade amosa que esa proposta foi tan errada como a estratexia de salvar o Nadal que aplicou Feijóo en decembro. O PSdeG é un partido que sabe gobernar e no que traballamos polo ben das galegas e galegos. As subidas do nacionalismo parece que lle van moi ben a Feijóo, pero a nós o que nos preocupa son os galegos e as galegas.

Máis alá da foto, ve algunha posibilidade de chegar a algún punto de encontro con Feijóo que sexa útil para Galicia?

En si, o diálogo xa é útil, aínda que o máis relevante loxicamente é que a través do diálogo consigamos abrir sinerxias que sumen esforzos e vías de cooperación.

O encontro morrerá coa foto?

Eu tendo a man ao presidente da Xunta para fortalecer a resposta autonómica ante esta crise. É evidente que hai diferencias e que detectamos debilidades claras na xestión desta crise por parte do PP (aínda a día de hoxe o PP non amosou os 108 proxectos que di defender para os fondos europeos), e algúns que de economía e de reconstrución podemos incorporarar propostas e ideas imos participar en todas as vías de diálogo. É o momento do diálogo e, á vez que defendo un proxecto alternativo ao de Feijóo para o futuro de Galicia, neste momento a miña vocación é sacar ás galegos e galegos da crise e nese obxectivo vou poñer toda a miña estratexia.

En clave interna, o seu tío Abel Caballero asegurou este venres que no congreso de outono o PSdeG debe reflexionar a fondo sobre o resultado das autonómicas e, chegado o caso, reubicar o rumbo. Coincide con esa apreciación? Teme movemento alternativos cara o congreso?

Como comprenderá falo con Abel e comparto que hai que reflexionar e acertar. Abel trasladoume que el quere centrarse no local, que en Galicia debemos converternos en referencia social e que non ve referencia alternativa potente ao actual secretario xeral. En todo caso, isto agora non toca. Agora toca lealdade e centrarnos na crise e, cando sexa, cada militante teremos un voto.