Ondas de 12 metros na Coruña e temperaturas de -10 graos no interior de Galicia

SANTIAGO. EP. A localidade ourensá de Calvos de Randín (Ourense) rozou os 8 graos baixos cero nunha fría madrugada en Galicia na que varias zonas rexistraron temperaturas negativas. O punto máis frío da comunidade, segundo os medidores de Meteogalicia, foi Calvos, na fronteira con Portugal. Alí alcanzáronse os -7,9ºC ás 08,30 horas deste sábado. E é que os termómetros se precipitaron por baixo do cero graos en varios puntos de Galicia, especialmente no sur da provincia. Localidades como Viana do Bolo (-4,8 ºC), Verín (-4,7 ºC) ou Baltar (-3,8 ºC) alcanzaron as mínimas da xornada por detrás de Calvos.

ONDAS DE 12 METROS. O temporal costeiro que afecta a todo o litoral galego durante esta fin de semana deixou este sábado ondas de máis sete metros en varios puntos do litoral galego e picos de case 12 metros na costa da Coruña. Segundo os datos de Portos do Estado, as balizas situadas en distintos puntos da costa recolleron varios momentos nos que a ondada, polo que a totalidade do litoral galego está en aviso laranxa desde o venres, superaron os sete metros de altura. O punto de maior ondada da xornada sitúase na costa da Coruña, onde a aboia situada en Langosteira captou unha onda que rozou os 12 metros de altura. A forte ondada tamén chegou á propia cidade herculina, na que se alcanzaron momentos con ondas de sete metros. No sur da comunidade, o mar tamén mostrou a súa forza, con ondas que superaron o seis metros de altura, como captou a baliza de Portos en cabo Silleiro, Baiona (Pontevedra).

AVISO LARANXA. O litoral galego continuará este domingo 9 de xaneiro en aviso laranxa por un temporal que deixará ondas de máis de cinco metros en toda a costa de Galicia. O aviso da Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet) abarca a todo o litoral galego, desde a Mariña luguesa á desembocadura do río Miño. As previsións apuntan a que este domingo continuarán as condicións adversas na costa, con mar de fondo e ondas que superarán o cinco metros de altura. Así as cousas, o aviso activado o pasado venres para toda a costa permanecerá activo até, polo menos, a madrugada do domingo. Ante esta situación, a Xunta lembra a importancia de manterse afastado da liña de costa, como diques, rompientes e paseos marítimos, debido a este temporal no litoral galego. Tamén recomenda que se “extremen as medidas de seguridade” á hora de realizar calquera actividade no mar e que se revisen os cabos e amarres das embarcacións. E aconsella a Xunta consultar a páxina web do CIAE 11, que conta con información meteorolóxica e con ligazóns de interese respecto diso.