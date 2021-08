Operativo de vinte e cinco persoas para a vendima do Ribeiro

campaña 2021. O Consello Regulador da Denominación

de Orixe Protexida Ribeiro está pechando os últimos detalles do operativo para a vendima 2021, que estará formado por un grupo de 25 traballadores. Este grupo participará o luns, o martes e o mércores nun completo curso (40 horas) de formación de reforzo no recoñecemento e identificación das variedades de uva Ribeiro, así como todos os aspectos tanto morfolóxicos, agronómicos cono enolóxicos das mesmas. Asemade reforzarase o coñecemento de toda a maquinaria presente en adegas, informa o Consello nunha nota de prensa. Dende mediados do mes de xullo, como vén acontecendo nos últimos tres anos, estanse a levar a cabo inspeccións prevendima nas fincas de viticultores da D.O. Estas accións serven para valorar o estado actual dos viñedos, así como facer unha aproximación da colleita para este ano. Neste sentido dende o Consello Regulador apuntan que durante os últimos tres anos leváronse a cabo máis de 500 inspeccións, o que permite ir facendo unha actualización permanente do rexistro vitícola, ter ao día todos os datos dos viticultores, as súas fincas e variedades de uva así como facer controis do estado das variedades e unha estimación da colleita. redacción