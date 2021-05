Oposición del BNG a la puesta en marcha de la universidad privada

El Bloque Nacionalista Galego dice “non” a la implantación de la universidad privada en Galicia. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, expresó su más rotundo rechazo tras un reunión con los tres rectores de las universidades públicas gallegas.

El proyecto de ley aprobado por el Gobierno de gallego en el Consello de la Xunta no se debatirá en el Pleno de este martes por un error burocrático, pero es solo cuestión de tiempo que llegue al Pazo do Hórreo. Una propuesta a la que se oponen los rectores y también rechazan los nacionalistas. “Rompe cun ensino universitario igualitario, público e democrático, dándolle luz verde a unha unversidade para ricos, segregacionista”, dijo Pontón.

La líder de la oposición recordó que “tras permitir un pelotazo coas caixas, Feijóo lle da a benvida a unha universidade para seguir facendo negocio”. “Cantas familias poden pagar 30.000 ou 40.000 euros nunha comunidade que ten salarios por debaixo da media?”, se preguntó la portavoz nacional, que denunció que “mentres fomenta o modelo privado, leva 12 anos racaneando recursos á universidade pública”.

A este respecto, la nacionalista detalló que “o goberno de Feijóo recortou máis de 800 millóns na universidade pública” y censuró que “apadriña un modelo privado”.

El Bloque presentará una enmienda de devolución y avanzó que non van a permitir “especular co dereito a educación nin que se faga dela un negocio”. Ana Pontón afirmó que “a sociedade galega non precisa universidade privada para ricos, nin que o ensino superior sexa un negocio”. “Non aporta nada á sociedade, o PP pon unha alfombra vermella para unha universidade privada que Galicia non precisa”, ahondó.

Frente a esto, volvió a abogar por “reforzar o sistema universitario público e recuperalo dos recortes”. Para eso, hacen falta “máis investimentos para seguir tendo unha universidade de calidade, que sexa punta de lanza da investigación”.

DUDAS SOBRE LA LEGALIDAD. Uno de los puntos en los que coincidió Pontón con los rectores es en las dudas con respecto a la legalidad del nuevo proyecto. Insistieron en que la nueva universidad no puede ofrecer títulos que ya se estén impartiendo en los centros públicos.

Manuel Reigosa, rector de la Universidade de Vigo, afirmó que “todos os galegos están orgullosos da universidade pública”, y subrayó que “as tres galegas son moi boas”. Reigosa remarcó que “teñen fortalezas malia as dificultades económicas, que esperemos se poidan corrixir no plan de financiamento”.

El responsable olívico considera que, de cara al futuro, “a universidade galega debe xogar un rol fundamental no desenvolvemento do país”. En un “momento clave”, en el que los fondos europeos están en juego, aseguró que esperan “ter ferramentas para atraer talento e competir de xeito internacional”.

Por su parte, el rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, salió en defensa “da capacidade do sistema galego para dar resposta ás demandas de Galicia”. Aunque trabajan continuamente para mejorar la oferta, insistió en que están capacitados para poderle dar a la sociedad lo que necesita.

López remarcó que no tienen problema en competir contra un centro privado, sino que su preocupación tiene que ver con que “o que se faga teña a mesma calidade en docencia e investigación que o que facemos no ensino público”. “Non nos preocupa competir, pero si que se devalúe o ensino universitario. Iso sería moi malo para o conxunto do sistema”.

Espera que “se faga realidade a aposta pola ciencia e a investigación, que vaia máis alá das palabras e se concrete nunha aposta polo sistema universitario público”.