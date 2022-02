Os alumnos que nos merecemos

Nalgunha ocasión escribín sobre a queixa recorrente de bastantes profesores universitarios, que afirman que os alumnos e alumnas que lles chegan saben cada vez menos e teñen tamén menos motivación e capacidade de traballo. Non é un discurso de agora. Con máis ou menos intensidade, é algo que levo escoitando desde que comecei a miña vida académica, e levo máis de tres décadas no oficio.

Desde a Declaración de Boloña e a conformación do denominado Espazo Europeo de Educación Superior, esta cantilena vai a máis e tamén incrementouse o número e diversidade de argumentos que se utilizan para mantela. Podería relatarlles exemplos que escoitei persoalmente dalgúns colegas, pero para tentar ser máis obxectivo, reproducirei o tipo de comentarios que aparecen frecuentemente por escrito, sexa en artigos de opinión, libros ou blogues. Vostedes mesmos poderán comprobalo se queren.

Por exemplo, son frecuentes os comentarios sobre o baixo nivel cultural dos estudantes, a súa reducida capacidade de abstracción e concentración ou a súa falta de compromiso, cando non desidia manifesta. Porfíase en que os alumnos acoden á clase por obrigación e non por interese ou responsabilidade. Hai mesmo quen sostén que agora os alumnos parapétanse detrás dos seus ordenadores para facer calquera cousa menos atender. Disque pasan o tempo deslizándose polas redes sociais, enviando correos ou mesmo vendo películas.

A miña opinión sobre os que hoxe son estudantes na Universidade non é esta, ben ao contrario. É máis, a miña xa longa vida académica permitiume ir bastante máis aló da experiencia propia e coñecer moitas outras. Por iso, cada vez teño máis claro que o que fan os nosos estudantes depende moito máis de nós, os seus profesores, do que adoitamos pensar. Se cremos que teñen que ser eles e elas os que nos motiven, os que nos inspiren, os que logren a nosa atención e espontaneamente nos pidan máis e máis retos no transcurso dos seus estudos, mentres que nós non temos máis responsabilidade que cabrearnos se non o fan ben e declaralo aos catro ventos, sexa á beira dun fumarento café ou ao teclado, teremos alumnos desmotivados, desencantados e desprovistos do coñecemento e das competencias que nós teriamos que axudarlles a adquirir.

Non recordo a ningún dos meus mellores profesores criticándonos decote. Non vexo entre os grandes mestres e mestras da universidade española a persoas que baballoen unha e outra vez contra os seus estudantes. Ben ao contrario, empregan a súa voz para pedir máis medios cos que facer máis e facelo mellor, e se cadra reclaman cambios no modelo e sistema educativos vixentes, tan necesarios, iso si, como auga de maio.

É difícil obter o que non se cultiva. Por iso creo que en xeral cada profesor acaba tendo os alumnos que se merece.