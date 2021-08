Os arroaces nas costas galegas nin tocalos, non son mascotas

Todos os veranos os cetáceos aparecen nas costas galegas para deleite de todos. Adoitan vivir en mandas de arredor de 15 exemplares aínda que en ocasións están en solitario. Desde o CEMMA (Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños) advirten de conductas negativas para eles que, nalgúns casos, son tamén ilegais. Por iso, explican que cando unha persona decide facer uso do mar, debe coñecer a lexislación e usar o sentido común. Son animais salvaxes, non mascotas, non se deben tocar.

Dende hai anos as mandas de arroaces, Tursiops truncatus, son perseguidas e acosadas durante o verán, sobre todo cando frecuentan os principais portos deportivos de Galicia, entre eles destacan Baiona, Combarro, Sanxenxo e Portonovo.

Aínda que desde o CEMMA saben do bo facer de moitos navegantes, que cando detectan cetáceos son respectuosos coa lexislación, coa súa presenza e mesmo dan avisos á coordinadora para levar un rexistro, noutros casos, as motos acuáticas e as embarcacións deportivas persisten no acoso a estes animais, acercándose demasiado e incluso interactuando e tocando a algún animal.

Algúns mariñeiros tamén arremeten habitualmente contra eles cualificándoos de “plaga”. Esta visión, ademais de falsa, está totalmente distorsionada por uns intereses errados.

A entidade recorda que os arroaces foron tradicionalmente masacrados en toda a costa e anualmente morren máis de 70 exemplares en toda Galicia por causa das actividades pesqueiras. Ademais, os arroaces das nosas costas son os máis contaminados de toda Europa e esta situación afecta á súa saúde. Polo que “os mesmos cetáceos terían o seu dereito a reclamar a minimización ou o cese dos impactos humanos sobre as súas poboacións.

‘CONFI’ OU ‘MANOLIÑO’, ALGÚNS EXEMPLOS Un dos casos máis negativos, explica o CEMMA nunha nota de prensa, é o do arroaz Confi na ría de Muros onde é tratado dun xeito humillante e indigno tanto por navegantes como polos bañistas, levando a cabo actividades ilegais e punibles e mesmo con grande risco para a súa saúde e a súa vida.

Moi coñecido tamén é tamén Manoliño, un delfín mular repudiado pola súa manda que nada só na ría de Muros e Noia, que cada ano é molestado por decenas de persoas nas augas, poñendo en risco a súa saúde e mesmo de condicionar para sempre a súa conducta. Pero estes non son os únicos casos coñecidos.

O VERÁN, ÉPOCA DE NACEMENTOS Os arroaces no verán teñen a súa época de nacementos. Todos os anos son atopados cachorros mortos que non sobreviven as primeiras semanas, estímase que un 20% dos exemplares nacidos no ano non sobreviven, polo que esta situación incide negativamente na poboación. “Os humanos non temos dereito algún diante destas especies protexidas e si deberes”, avisa o CEMMA, os dereitos os teñen eles, a poder vivir libre e tranquilamente no mar que é o seu medio dende hai millóns de anos, os humanos somos intrusos.

AS LEIS SON CLARAS O réxime de protección dos arroaces catalógaos como vulnerables de acordo co establecido no Real Decreto 139/2011, do 4 de febreiro, para o desenvolvemento do Listado de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español de Especies Ameazadas e na que se da conta así mesmo das prohibicións expresas reguladas mediante o Real decreto 1727/2007, do 21 de decembro, polo que se establecen medidas de protección dos cetáceos. Ambas lexislacións establecen prohibicións expresas no caso de natación, acoso e molestias deliberadas o que está suxeitos a multas.

Para evitar esta problemática o máis importante é a divulgación e a educación ambiental pois só dende unha posición de respecto pode darse un achegamento ao medio mariño e á convivencia. Só os casos máis acuciantes deben ser postos en mans das forzas da orde e denunciados, entre eles a persecución, acoso e natación con cetáceos, polo que se recomenda a denuncia no 062 directamente.

RECOMENDACIÓNS DA XUNTA O propio Goberno galego, con motivo da Semana do Medioambiente, no mes de xuño, emitía unha serie de recomendacións no caso de avistamento e cetáceos. Así, recomenda non ofrecerlle nunca comida, non meterse intencionadamente na auga ao seu carón, nin entrar –deliberadamente– no seu radio de contacto. No caso de estar na auga, débese evitar tocalos ou aproximarlles as mans. Tamén se deben respectar sempre as súas áreas de descanso e, no caso de detectar un comportamento incómodo pola súa parte, saír da auga e afastarse do seu contacto.