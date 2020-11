Os mozos, o emprego e a reactivación serán os eixos do pacto pola vivenda

Santiago. O documento con case 50 medidas está, segundo insiste o Goberno galego, “vivo e aberto a cambios”. O texto agora ten que ser analizado e avaliado polo sector e todos os actores implicados para “entre todos elaborar unha estratexia integral e completa”, que aborde todas as perspectivas da vivenda, pensada para as familias e as empresas e que axude a impulsar a reactivación económica e social de Galicia.

Esta nova senda completará e reforzará o traballo realizado ata o momento pola Xunta, que fixo unha forte e firme aposta pola rehabilitación de vivendas e a rexeneración urbana, con iniciativas como o Programa Rexurbe, as Áreas Rexurbe xa declaradas, as 71 Áreas de Rehabilitación Integral ou o Programa de Vivendas de Mestres; sen esquecer as axudas para adquirir ou facilitar o alugueiro; ao tempo que se impulsa a construción de vivendas de promoción pública ou se dota de solo residencia para VPP nas grandes cidades galegas.

As políticas de vivenda foron mudando, para adaptarse á realidade económica e ás demandas da sociedade galega; “Pero o que non cambiou foi a aposta e o compromiso do Goberno por facilitar o acceso á vivenda, especialmente aos colectivos que experimentan maiores dificultades”, sinalou a responsable do departamento autonómico de Vivenda, Ángeles Vázquez. “Queremos contar co consenso de todos os actores implicados, co visto e prace da cidadanía e do sector”, sinala o Executivo galego. ecg