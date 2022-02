Os sindicatos denuncian que o 96 % das firmas aínda incumpren a normativa

Os sindicatos apostan polos plans de igualdade como ferramenta imprescindible para corrixir a fenda salarial que separa as mulleres dos homes en Galicia, aínda que observan que un número representantivo de empresas están a incumprir coas súas obrigas legais xa que moitas que xa deberían ter asinado e rexistrado esta folla de ruta, aínda non o fixo. A parte positiva está en que moitos plans están en proceso de negociación.

CcOO: “o 96 % das empresas incumpren a normativa” Dende CCOO consideran que os plans de igualdade son un recurso da negociación colectiva. “ A patronal e empresarios levárono ao Constitucional porque non queren que estemos nas mesas os sindicatos máis representantivos. Pero ten un rango de convenio e si cremos que é unha ferramenta moi potente que co paso do tempo vai seguir radicando as discriminacións.”, comenta Mamen Sabio, secretaria da Muller, Igualdade e Políticas LGBTI de CCOO.

Considera que se trata dun dano estrutural o que teñen as mulleres no mercado laboral a nivel de valoración de postos de traballo, entre outros. “É unha norma moi novedosa que aínda non está desenvolvida en todos os seus ámbitos”, sinala.

Nun estudo realizado recentemente por CCOO, ‘Unha cuestión de xustiza social. Corrixir a desigualdade laboral cos plans de igualdade’, o sindicato obtivo datos “desalentadores”.

En 2020 no IGE rexistráronse 2.720 empresas con actividade, (xa sexa en Galicia, xa sexa nalgunha das provincias) con máis de 50 personas traballadoras. Esas empresas xa deberían ter asinado e rexistrado un PI no REGCON este mes de marzo. Pola contra, ata o de agora, só o 3,6 % delas rexistrou un plan asinado, o cal implica que o resto están incumprindo a normativa vixente. “A nós os números dannos que realmente os plans de igualdade que teñen obriga de rexistrarse cando estean completos no 2021 de ámbito provincial e autonómico son 98”, sinala.

Ante este incumprimento, Sabio considera que tería que haber un maior control por parte de Inspección de Traballo e un endurecemento das sancións ás empresas que incumplan as normativas na implantación de rexistros de plans de igualdade.

Dende o sindicato estanse atopando con dificultades con respecto á valoración de postos de traballo. “Cando as empresas nos entregan a auditoría salarial ou o rexistro retributivo hai casos nos que nun Excell fan referencia a unha muller como ‘no aplica’ ”, di.

UGT: “ten que haber comisións de seguimento” A negociación dun plan non se fai de hoxe para mañá porque hai que facer unha análise da empresa, rexistro retributivo, estadísticas e visualizar se hai brecha salarial”, sinala a secretaria de UGT-Galicia, Trinidad Campos. Isto pode durar un ano que é o prazo que teñen as empresas para negocialo.

Dende o sindicato trasladan que polo de agora hai pouco s rexistros pero é elevada a cifra de negociacións, independentemente de que finalmente haxa ou non acordo. A data de novembro de 2021 , rexistráronse en Galicia 112 plans, dos cales leva unha grande vantaxe A Coruña, con 71 rexistros, frente a Pontevedra con 13, Ourense con 7 e Lugo con 6 e 15 son de carácter autonómico.

As empresas están convidando a apertura das mesas de negociación dos plans de igualdade porque están obrigadas. Nestes momentos UGT ten máis de cen mesas de negociación de plans abertas na comunidade. Ademais, teñen máis convocatorias por empresas de menos de 50 traballadores que de máis “porque lles interesan as subvencións e poder participar nos concursos públicos”.

Trinidad Campos aprecia que esta norma é a mellor ferramenta que teñen para poñer enriba da mesa os datos xa que en ocasións négase que existe brecha salarial e cando se fai o estudo visualízase entón esa diferenza.

“Unha vez que se aproba o plan e se rexistra ten que haber comisións de seguimento. Na primeira mesa de constitución do mesmo xa se marca o réxime de traballo e as persoas que van a estar facendo ese traballo. O obxectivo é comprobar se as medidas acordadas se levan a cabo, se son efectivas, ou ben se precisan correccións”, explica.

Se se observa que a empresa realmente só fai o plan de igualdade por cubrir expediente, esa mesa de negociación poderá denuncialo en Inspección de Traballo, “que está moi sensibilizada cos estes plans”.

Engade, ademais, que a norma di que as empresas que acaden o umbral de 50 traballadores están obrigadas a partir de marzo a ter plans de igualdade pero tamén di ‘ou aquelas persoas que sexa requerido por Inspección de Traballo’.

CIG: “na maioría dos casos é unha mera declaración de intencións balerias de contido real” Dende a CIG consideran que a pesar de que os plans de igualdade deberían ser unha oportunidade para detectar discriminacións e achegar unha política igualitaria e integradora nas empresas, “o certo é que na meirande parte dos casos supoñen un trámite burocrático, unha mera declaración de intencións baleiras de contido real”. Así o describe Nicolasa Castro Monteiro, secretaria das mulleres da CIG.

Con independencia do tamaño das empresas todas están obrigadas a negociar e implantar medidas dirixidas a acadar a igualdade, ou adoptar actuacións fronte ao acoso desde hai anos, mais o certo é que, segundo engade Castro, nin desde as administracións nin desde o tecido empresarial hai unha gran vontade por detectar fendas salariais ou outro tipo de discriminacións e actuar fronte a elas con carácter voluntario. “Negócianse plans só cando obriga a lexislación (por acadar o tamaño de 50 persoas traballadoras ou máis, por sanción, ou por estabelecelo así no convenio) ou cando hai que optar a licitacións públicas”, sinala.

A CIG está a participar en todo tipo de negociacións e mesmo en plans de igualdade de ámbito estatal e, sen embargo, considera que son poucas as empresas que o fan coa verdadeira intencionalidade de mudar o ‘statu quo’, de facer unha empresa socialmente responsable, igualitaria, onde todas as persoas teñan cabida en pé de igualdade, para detectar situacións de acoso e desigualdade e poñerlles fin.

“Non hai vontade negociadora, tan só a necesidade de cubrir un expediente. En poucos casos somos quen de chegar a unha radiografía real da situación de mulleres e homes na empresa e de consensuar medidas e accións específicas dirixidas a eliminar situacións de desigualdade”, conclúe.