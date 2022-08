Os sindicatos piden máis dereitos para os docentes

Sindicatos do ámbito docente auguran un curso escolar complicado como consecuencia de que non estean publicados no DOGA os currículos de cada etapa escolar. Tamén valoran que adiantar a volta ás aulas non foi a mellor opción e a todo isto cuestionan a redución de profesorado, así como dos seus dereitos, algo que xa veñen criticando dende hai anos.

ANPE: “pedimos unha redución de ratios e máis dereitos para o profesorado” O primeiro que cuestionan dende Anpe é a ampliación do calendario escolar. “Na mesa sectorial e nunha entrevista directa co conselleiro de Educación trasladamos que non nos parecía de recibo ampliar o calendario escolar con más días despois de dous anos e medio de pandemia duros nos que o profesora tivo moita implicación estando á altura das circunstancias e traballando día e noite dende as súas casas, cando tampouco o resto de comunidades o fixo”, comenta Julio Díaz, presidente de Anpe. Asegura, Díaz que a Xunta xustifica esta medida asegurando que se busca unha mellor conciliación familiar, “pero iso non é aparcar aos nenos e nenas nos centros educativos. Nós somos docentes e non coidadores”.

A consellería leva tempo decíndolles que era tempo de sentarse e plantexar un novo calendario escolar onde os trimestres estiveran máis compensados e cuns periodos máis equilibrados dun a outro, algo que non logran ver por agora.

Coa nova implantación da lei estatal apóstase por unha nova forma de aprender, menos memorística e máis competencial, algo que para o sindicato Anpe é acertado. “O que estamos vendo nos últimos anos é baixar o nivel educativo a un nivel incomprensible, igualando aos alumnos pola baixa”, considera.

O peor para Anpe está en que o profesorado ten que decidir sen “un criterio fixo e establecido” quen promociona e quen non. “A Xunta fixo un medio parche a esta cuestión pero consideramos que non se pode deixar esa decisión nos equipos docentes tendo en conta que hai diferencias de criterios duns centros a outros incluso nas mesmas localidades”, engade.

Sobre os currículos en cursos impares de Infantil a Bacharelato recoñece que é un tema no que o Ministerio se retrasou moito pero tampouco entende que cando aínda non hai currículos publicados teñan que poñer en marcha unhas normas . “Todo foi atropelado, non houbo moita posibilidade de negociación,polo que os profesorados aplicarán uns currículos sin ter tempo a profundizar neles”, considera.

Por outra banda, solicitáronlle á Consellería de Educación que lle permitise ao profesorado elixir se quería continuar cos textos que tiña ou non, pero non se dou esa opción. “Entendemos que haberá presións importantes das editoriais e consideran que o profesorado faría unha adaptación dos libros de texto anteriores especialmente nos cursos impares que podería ser non procedente cando sabemos que arrancar o curso cuns textos que practicamente non coñece ninguén aínda é moito peor”, manifesta.

Sobre a redución de alumnado e tendo en conta o dato de Educación de que en Primaria vai haber uns 7.000 alumnos menos, Anpe asegura que como docentes a preocupación ten que ser darlle boa formación aos alumnos, pero a Consellería non fai un esforzo para aumentar a calidade do ensino en Galicia. “Levamos tempo intentando recuperar dereitos perdidos como serían as 18 horas en Secundaria e as 21 en Infantil e Primaria e sobre todo un tema de ratios. A pandemia demostrou que cando se reducen as ratios de alumnos por profesor mellórase a calidade educativa. Sin embargo, atopámonos cunha redución de profesorado”, di.

Sobre esta problemática asegura Díaz que é un debate que está activo en todo o país e que algunhas comunidades como Cantabria, Asturias ou Andalucía xa aplicaron esa redución de ratios. En cambio en Galicia pasaron dúas lexislaturas donde non houbo negociacións co profesorado. “Augurámoslle un curso complicado tanto ao Ministerio como á Consellería se non nos reunimos”, asegura.

Por agora manteñen a esperanza de que a Administración se sente con eles para esa negociación, así como para a recuperación de dereitos perdidos do profesorado e abordar, tamén, un protocolo e plan de saúde mental e laboral do persoal dos centros. “O obxectivo é dar unha educación de calidade”. conclúe.

CSIF: “hai moitas cuestións que cambian e pouco tempo para organizalo” Dende CSIF (Central Sindical Independiente e de Funcionarios) tamén consideran que o feito de que non haxa currículos publicados no DOGA fará complicar o inicio do curso escolar. “A actividade lectiva iníciase o día 8 de setembro, sendo a data máis temperá dende fai vinte anos. Os docentes empezan o día 1 e eses días que están sen alumnos adícanse a cuestións organizativas, e elaboración de programacións. Sempre un pensa que sería ideal dispor de máis tempo, aínda coa dificultade de que se traballa cuns documentos en formato borrador”, opina José Carlos Fernández Balado, responsable de ensino en CSIF Galicia.

Comenta Fernández Balado que hai uns días se publicou noDOGA a modificación de catálogo e postos de traballo, que conleva unha pérdida de docentes. “Por desgracia non é unha novidade pero é unha realidade que está aí. Empézase un curso con menos docentes e a resposta da Consellería é que hai menos nenos; de aí as ratios. Ademais iso implica que dende o 2011 o número de horas lectivas dun docente está en máximos”, cometa. Outra das consecuencias é a redución da oferta, tanto en ramas do Bacharelato, como en materias optativas en ESO.

Por todo o anterior, Balado cree que non será un bo comezo de curso. “Hai moitas cuestións que cambian e pouco tempo para organizalo”, di.