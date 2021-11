Os socialistas ven a Ourense máis ca nunca centro da política estatal

Santiago. Os representantes do PSdeG-PSOE de Ourense no Congreso, Adolfo Pérez Abellás e Uxía Tizón, compareceron este lunes na sede dos socialistas ourensáns, na compaña do secretario provincial, Rafael Rodríguez Villarino, para valorar os Orzamentos Xerais do Estado aprobados no Congreso dos Deputados a pasada semana.

As contas asignan á provincia de Ourense 157,4 millóns de euros para investimentos, “o que supón un 27,5 % máis con respecto ao 2021, un 1,21 % sobre o total rexionalizado”.

Os representantes socialistas en Madrid subliñan que o Executivo presidido por Pedro Sánchez comprométese con 3 obras históricas que o PP “tivo paralizadas e quixo tombar” como son o último tramo do AVE entre Taboadela e Ourense, a variante norte entre a A-52 e Quintela e a fase definitiva da estación.

“Ourense está máis ca nunca no centro da política estatal cun Goberno que cumpre e incrementa os investimentos e o gasto social co obxectivo de que ningún ourensán e ourensá quede atrás”, sinalan os socialistas.

aumento Adolfo Pérez Abellás puxo de manifesto que nestes orzamentos aprobados, o investimento real en estradas na provincia de Ourense “incrementouse un 13,2 %, pasando dos 32,81 millóns nos PGE 2021, aos 37,13 nos de 2022. O deputado destacou tamén os 22,9 millóns consignados para obras na conexión entre as estradas N-120 e N-536 en O Barco de Valdeorras. redacción