Otra vuelta en las primarias

La celebración de los congresos provinciales del PSdeG se presenta casi como otra vuelta, la última, de las elecciones primarias en las que Valentín González Formoso derrotó a Gonzalo Caballero y se convirtió, por decisión de la militancia, en el nuevo líder de los socialistas gallegos. Caballero, al que nadie aventura ya la permanencia en la portavocía de grupo parlamentario, pudo haberse replegado tras la derrota y una campaña muy dura en las formas. Pero desde el mismo día en que ganó Formoso, dejó claro que todavía se mantiene en la trinchera y que en sus planes no está enseñar la bandera blanca. Al contrario, por ahora sigue dispuesto a dar la batalla.

Lo hizo ya en el comité nacional en el que Formoso fue ratificado como líder presentando una lista alternativa. Y ahora lo volverá a hacer en los cónclaves provinciales. Así será en los de A Coruña y Pontevedra, a los que concurrirán como aspirantes a las secretarías provinciales dos personas de su entorno más próximo, miembros del núcleo duro que lo apoyó hasta el final, y más allá, en el tiempo que le tocó a él ser líder del puño y la rosa en Galicia.

En A Coruña será la diputada Noa Díaz, que esta semana anunció su precandidatura el mismo día en que oficializó la suya Bernardo Fernández, alcalde de Pontedeume, portavoz de los socialistas en la Diputación de A Coruña, y miembro de otro núcleo duro, el que arropó a González Formoso en su victoria frente a Caballero.

Aunque el final del proceso interno aún está por escribir, el regidor de la villa de los Andrade tiene de entrada el apoyo de las principales alcaldías y agrupaciones de la provincia. A Díaz, por su parte, se le da por seguro el respaldo de aquellas que apoyaron a Caballero en las eleccioness primarias, como A Baña, Narón, Cedeira y Camariñas. En Santiago, donde fue concejala, Formoso ganó con un 60 % de los votos y en el conjunto de la provincia se impuso con el 70 % de las papeletas

Por ahora, la primera tarea de Fernández y Díaz será conseguir el aval de un 12 % de la militancia. El congreso en la provincia de A Coruña tendrá lugar el 19 de febrero.

Siete días antes se celebrará el de Pontevedra, la otra gran plaza en esta vuelta en la batalla interna del PSdeG. Pontevedra fue la única provincia donde Gonzalo Caballero se impuso en las primarias gallegas. Pero no lo tendrá tan fácil en esta ocasión. David Regades, hombre de confianza de Abel Caballero, aspira a la reelección como secretario provincial. Se enfrentará a Paloma Castro, diputada y miembro del círculo de Gonzalo Caballero.

En la campaña de las elecciones para elegir al líder del PSdeG, el regidor de Vigo se mantuvo en campo neutral y solo en privado dijo que apoyaría a su sobrino Gonzalo. Pero en esta ocasión, su candidato, Regades, es el favorito de la nueva dirección gallega. La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, que rema en el mismo barco que el alcalde olívico, se ha convertido además en el principal símbolo de integración en la nueva etapa del socialismo gallego. En el comité nacional en el que Valentín González Formoso fue ratificado como secretario xeral, ella fue elegida presidenta del PSdeG.

dinámicas diferentes en el interior. Lugo y Ourense presentan dinámicas diferentes. En la primera de estas provincias Formoso se impuso en las primarias con prácticamente el triple de votos que Caballero, así que una alternativa crítica con la actual dirección no lo tendría nada fácil. No la habrá. En Lugo confrontarán por la secretaría xeral el presidente de la Diputación y alcalde de Monforte, José Tomé, y el regidor de Castroverde, Xosé María Arias. Ambos, según destacan en el partido, apoyaron a Valentín González Formoso aunque previamente eran fieles al ex secretario xeral. José Ramón Goméz Besteiro, retirado de la primera línea política por procesos judiciales de los que salió indemne, aún mantiene un notable poder en la provincia y él es, en la sombra, uno de los grandes valedores del nuevo líder del PSdeG.

apuesta por un acuerdo en Lugo. El congreso de Lugo, programado para el 20 de febrero, apuntalará con uno u otro candidato la renovación iniciada en el cónclave autonómico. La dirección gallega se mantiene neutral y, según las fuentes consultadas, es partidaria de que Tomé y Arias lleguen a un acuerdo, “pero no se forzará”, apuntan desde el partido. “Tomé como presidente de la Diputación tendrá que optar por un acuerdo o por medir el apoyo que tiene en la provincia después de que Formoso obtuviese casi 1.300 votos en el proceso gallego”, aseguran las fuentes consultadas, que insisten en el importante peso que Besteiro sigue teniendo en la provincia.

El último congreso provincial –después se abrirá el proceso municipal– será el de Ourense. Está convocado el 26 de febrero y concurrirán como candidatos el actual secretario xeral, Rafael Villarino, y el alcalde de O Barco, Alfredo García. Los dos fueron apoyos de la antigua dirección, pero hoy se mantiene distanciados de Gonzalo Caballero “sobre todo a raíz del altercado del pasado congreso nacional”, explica un dirigente del partido. “Villarino y García decidieron no participar en las listas alternativas que intentó promover Gonzalo Caballero y afearon la conducta del ex secretario xeral, que optó por generar tensión en el congreso y no aceptar el veredicto de los militantes que por un 60 % eligieron a Formoso como secretario xeral”, añaden.